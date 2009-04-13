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TCDD'den hızlı tren açıklaması

13 Nisan 2009 21:55

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdür Yardımcısı tarafından gönderilen yazının "Kurum içi rutin bir yazışma olup, dünyada hızlı tren hatlarının işletmeye açıldığı yıllarda gözlenen olağan ölçüsel değişimlerle ilgili" olduğunu belirtilerek, "YHT hattında güvenlik en üst seviyededir" denildi.

Açıklamada, YHT hattı ile ilgili olarak bugün bazı basın organlarında yer alan ve hatta bozulmalar oluştuğuna dönük değerlendirmeler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

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