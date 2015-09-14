TCDD'den asker ve polislere bayram indirimi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ömer Yıldız, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 17 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet mensupları ile onların eş ve çocuklarına tren ücretlerinin yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.

Yıldız,TSK ve Emniyet mensuplarının ülkenin birliği ve dirliğini sağlamak, kamu düzenini korumak adına gece gündüz demeden yurdun her karış toprağında canları pahasına çok önemli görevler icra ettiklerini belirterek, söz konusu personel için ne yapılsa az olacağını kaydetti.

Yüz elli sekiz yıldır ülkenin yükünü taşımış, milli mücadeleye tanıklık etmiş bir kurum olarak Emniyet ve TSK mensuplarına Kurban Bayramı'nda bir nebze katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Yıldız, "Bu amaçla 17 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Bu tarihler arasında tren ücretleri TSK ve Emniyet mensupları ile onların eş ve çocuklarına yüzde 50 indirimli olacak" dedi.

İndirim kimleri kapsıyor?

TCDD'nin indiriminden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı görevli personel, TSK'de görevli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, uzman onbaşı, uzman er ve erbaşlar, sözleşmeli er ve erbaşlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan er ve erbaşların yanı sıra bu kişilerin eş ve çocukları faydalanabilecek.

Kampanyadan faydalanacak polis, asker ve bu kişilerin aileleri askeri ya da Emniyet kimlik kartını, er ve erbaşlar ile aileleri askeri kimlik kartını ya da son 15 gün içinde alınmış terhis belgesini ibraz ederek tüm TCDD gişelerinden bilet alabilecek.