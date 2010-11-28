-TCDD'DE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETİNDE ARTIŞ ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası, TCDD'de görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretlerinin yüzde 1 ile yüzde 16 arasında artırıldığını bildirdi. Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın başvurusuyla ''KİT'lerde görev yapan 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin temel ücretlerinin yükseltilmesi için kuruluş yönetim kurullarına sınırlı yetki veren YPK kararı doğrultusunda'' TCDD'deki 11 bin 612 sözleşmeli personelin temel ücretlerinin yükseltildiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede TCDD'de görev yapan 158 değişik unvandaki 11 bin 612 sözleşmeli personelin temel ücretlerinde yüzde 1 ile yüzde 16 arasında artış sağlandığı ve artışların 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olacağı, aradaki farkların personele ödeneceği bildirildi. Açıklamada, temel ücret artışından yararlanamayan 4 bin TCDD personelinin mağduriyetlerinin giderilmesi için de sendika tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü ifade edildi.