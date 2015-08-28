TCDD'de 3 Eylül'den itibaren grev kararı

Liman-İş Sendikası, 3 Eylül'den başlayarak TCDD'ye bağlı 16 nolu işkolunda örgütlü olduğu Haydarpaşa ve İzmir Limanları ile Vangölü Feribot Müdürlüğündeki işçilerle greve çıkacağını açıkladı.

Liman-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, T.C. Devlet Demiryollarıyla 25 dönemdir imzalanan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 26. dönemin uyuşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne bağlı 16 nolu işkolunda faaliyet gösteren Haydarpaşa ve İzmir Limanları ile Vangölü Feribot Müdürlüğündeki işçileri kapsayan TİS'in imzalanmak üzere, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Liman-İş'in 2 Nisan'da sözleşme masasına oturduğu hatırlatıldı ancak 60 günlük yasal sürede anlaşma sağlanamadığı ve uyuşmazlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi arabulucunun uyuşmazlık tutanağının 6 Temmuz'da tarafımıza tevdi edilmesi üzerine sendikamız, üyelerinin çıkarlarını koruma yolunda taviz vermemiş ve Merkez Yönetim Kurulumuz, 14 Ağustos 2015 tarih ve 24 sayılı kararıyla 3 Eylül'den itibaren uygulanmak üzere grev kararı almıştır. Sendikamız, karşılıklı anlayış ilkesinden hareket ederek 28 Ağustos saat 10.00'da TCDD Genel Müdürlüğüyle tekrar bir araya gelip toplantı yapmıştır ancak yapılan bu toplantı sonucunda da netice alınamamıştır. Dolayısıyla tüm sorumluluklarını yerine getirmekten geri durmayan Liman-İş grev kararını da üyelerinin çıkarları doğrultusunda uygulamaktan geri durmayacaktır. Sermaye karşısında üyelerimizin haklarını savunmak için her türlü mücadele yoluna başvurmaktan asla geri durmayacağımızı ve 3 Eylül itibarıyla TCDD'ye bağlı 16 nolu işkolunda örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde greve çıkacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."