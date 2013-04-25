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Ekonomi

TCDD, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi olacak

TCDD, demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılıyor. TCDD'nin mevcut hukuki statüsünde ise değişiklik yapılmıyor

25 Nisan 2013 13:18

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Türk Havayolları Modeliyle şirketleşeceği, şirketin isminin "TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi" olacağı açıklandı.

Cnbc'e'nin haberine göre, düzenlemeyle birlikte özel şirketler de demiryolu hattı kurup işletebilecek; trenlerle yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek.

Yeni düzenlemeyle, TCDD, demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılıyor. TCDD'nin mevcut hukuki statüsünde ise değişiklik yapılmıyor.

Tasarı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından yürürlüğe girecek.

Demiryollarının Serbestleştirilmesi ile ne kastediliyor?

TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkından Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler sırasında bazı tartışmalar yaşandı.

MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, demir yolları ile ilgili köklü bir değişiklik yapılmasına rağmen, kamuoyunun bundan haberdar edilmediğini savundu. Tasarının gerekçesinde demir yolu sektörünün serbestleştirilmesinden bahsedildiğini belirten Kutluata, ”Serbestleştirilme ile ne kastediliyor? Maksat özelleştirme ise neden açıkça ifade edilmiyor” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Türkiye’de demir yollarının ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik ve siyasal olarak stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle serbestleştirilmesine ya da özelleştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, iktidarın, demir yollarındaki işçileri bir an önce emekli edip, sektörde taşeronlaşmayı, ucuz işçiliği yerleştirmek istediğini savundu.
Yıldırım, ”DDY varını yoğunu satıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ”DDY bütün altyapısı, gayri menkulleri ve envanterindeki araçları ile 100 milyar liranın üzerinde varlığa sahip. Mecbur kalmadıkça hiçbir arazisini satmıyor. Sadece belediyelerle ortak proje yapıyor ve bazı yerleri şehre kazandırmak için projeler üretiyor. Bu kanunla da herhangi bir satış söz konusu değil. Yalnızca demir yollarının altyapısının özel sektöre açılması hedefleniyor” diye konuştu.

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