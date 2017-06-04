TCDD, ramazanda yemekli vagonu kaldırdı

TCDD trenlerinin ekonomi bölümündeki yemekli vagonlar ramazan nedeniyle servise kapatıldı.

Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’in haberine göre; TCDD trenlerinde, ramazan boyunca, ekonomi bölümündeki yemekli vagon servise kapatıldı. TCDD müşteri temsilcisi, “Ekonomi yemekli vagonumuz kaldırıldı, hizmet veriyor ama yemek servisi yok” dedi. Temsilci vagonun kaldırılmasının sebebinin, ramazan ayı olduğunu söyledi.

Yetkili birimden Şener Bey ise şu açıklamayı yaptı:

“Bussiness'ta yemekli vagonlarımız var, tamamen kaldırılmadı. Yemekli vagonlar sadece ekonomi bölümünden kaldırıldı. Bize verilen bilgilere göre işlem yapıyoruz. Genel müdürlük tarafından ekonomiden yemek kaldırıldı. Nedeniyle ilgili bize herhangi bilgi verilmedi. Ramazan nedeniyle mi ya da başka sebepten dolayı mı bilgi veremiyoruz. Genelde ramazan olarak bilgilendirmesi yapıldı.”

TCDD trenlerinde daha önce de içki satışları yasaklanmıştı.