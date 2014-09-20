'TCDD, IŞİD'e cephane taşıdı mı?'

HDP’li Ayna Akat Ata, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “TCDD’ye ait trenlerin IŞİD’e cephane taşıdığı iddialarına ilişkin olarak acil bir soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu.

HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, köylüler tarafından tanık olunan, TCDD'ye ait trenlerin IŞİD'e cephane taşıma iddialarını ve Ankara Hacıbayram'daki IŞİD örgütlenmelerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu.

TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

TCDD’ye ait trenlerin IŞİD’e cephane taşıdığına dair tanık ifadeleri basına yansımıştır. Aktarımlara göre, trenler Gaziantep-Nusaybin arasındaki demiryolundan geçerek Rojava’daki Tel Abyad’a bağlı olan ve istasyon bulunmayan Silib Qeran köyünde durup cephane indirmekte, IŞİD çeteleri de cephaneleri sandıklarla kendi hakimiyetlerindeki karşı köye taşımaktadır. TCDD’nin internet sitesinde ise Gaziantep-Nusaybin hattında yol çalışması olduğu gerekçesiyle tren seferlerinin iptal edildiği belirtilmiştir.

Ayrıca, uluslararası basına yansıyan haberlerde IŞİD’in Ankara’da örgütlendiği, 100’den fazla militanının buradaki bir mahalleden devşirildiği belirtilmiştir. Buna karşın, militan olarak IŞİD’e katılanlarla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı da mahalleliler tarafından ifade edilmektedir.

- Gaziantep-Nusaybin hattındaki tren seferleri hangi tarihte iptal edilmiştir?

- TCDD’ye ait trenlerin IŞİD’e cephane taşıdığı iddialarına ilişkin olarak acil bir soruşturma başlatılmış mıdır?

- Daha önce de defalarca basına yansıyan, IŞİD çetelerine TIR’larla askeri mühimmat yardımı yapıldığına dair iddialar soruşturulmuş mudur? Soruşturulduysa hangi bilgiler elde edilmiştir?

- IŞİD çetelerinin Ankara’nın bir mahallesinde yürüttüğü örgütlenme faaliyetlerine dair tarafınıza ulaşmış bir şikayet bulunmakta mıdır?

- IŞİD’e katıldığı ya da örgütlenme faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kaç kişi bulunmaktadır?

- Hükümetiniz IŞİD çetelerine Türkiye içinden katılımın olmasını önlemek ve kentlerdeki IŞİD faaliyetlerini engellemek amacıyla hangi tedbirleri almıştır? –

- Hükümetiniz tarafından, Türkiye’ye sınır olan bölgelerde vahşi katliamlar gerçekleştiren ve soykırım uygulayan IŞİD çetelerine Türkiye’den askeri malzeme desteği gönderildiği iddialarına ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılması planlanmakta mıdır?