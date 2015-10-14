TCDD emekçisi katliama karşı uyarmış, ama...

En az 97 kişinin öldüğü Ankara katliamında hayatını kaybeden TCDD personeli Ali Kitapçı'nın “Suruç benzeri bir saldırı olabilir. Güvenlik önlemlerini polise bırakmayalım. Miting alanında biz de kendi önlemlerimizi alalım” dediği ortaya çıktı.

Ankara’da, cumartesi günü Sıhhiye Meydanı’nda yapılması planlanan ‘Barış, emek ve demokrasi’ mitingi öncesi DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nce bir dizi hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantılarda, sendika ya da sivil toplum örgütlerinin üstlenecekleri görevler değerlendirildi.

Bu toplantılarda, cumartesi günü bombalı saldırıda yaşamını yitiren Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Ankara Şube Sekreteri, TCDD personeli Ali Kitapçı’nın güvenlik konusunda önemli uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Kitapçı, iki kez söz alarak, “Suruç benzeri bir saldırı olabilir. Güvenlik önlemlerini polise bırakmayalım. Miting alanında biz de kendi önlemlerimizi alalım” dedi.

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