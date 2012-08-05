TCDD 'çılgın projesi'ni açıkladı: Ankara-İstanbul arası 3 saat olacak

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, hükümetin çılgın projesini açıkladı. Karaman, İstanbul-Ankara arasını 3 saate indirecek hızlı tren hattı yapılacağını söyledi.

Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman hükümetin tren hattıyla ilgili ç"ılgın projesi"ni Sabah gazetesine anlattı.



"Çılgın Proje"

Karaman, "Ankara-İstanbul'u 3'üncü Köprü üzerinden doğrudan bağlamayı düşünüyoruz. O zaman seyahat 1.5 saate iner. Maliyeti yaklaşık 10 milyar doları buluyor. Yani yüksek. Bu nedenle ilk etapta 4 milyar dolarlık Eskişehir bağlantısını inşa etmeyi seçtik. İstanbul-Ankara arasını Eskişehir'den bağlayacağız. Ancak Ankara-İstanbul projesini de gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Ankara-İstanbul'u saatte 300 kilometre hızla bağlayacak hattın Eskişehir üzerinden gittiğini anlatan Karaman, projenin 2013 sonunda biteceğini ve 2014'ten itibaren iki il arasındaki seyahat süresinin 3 saate ineceğini söyledi.



Mahkeme 4 yıl geciktirdi



Ankara-İstanbul arasındaki hızlı trenin neden geciktiğine ilişkin soruları da yanıtlayan Karaman, 2003'te yaptıkları ihalede yabancı yatırımcıların kredi talebi için Merkez Bankası'ndan görüş alarak uyguladıkları modelin, 4 yıl süren yargılamanın ardından Danıştay tarafından onaylandığını söyledi. Karaman, "Ancak 4 yıl bekledik. Devlete yüzde 1 gelir kazandıralım derken, yüzde 10 zarar ettirdik" diye konuştu.



Havayolu modeliyle serbestleşecek



Demiryollarını "havayolları" modeli ile serbestleştireceklerini anlatan Karaman, hazırladıkları yeni kanun taslağını Bakanlar Kurulu'na sunduklarını söyledi. Taslakla hızlı trenler dahil olmak üzere özel şirketlere "Trenini alan gelsin. Yük veya yolcu taşısın. İsterse hattı kendi inşa etsin" diyeceklerini aktaran Karaman, "Yani otobüs firmaları gibi bir hatta 4-5 farklı şirket olmasını hedefliyoruz. Onlarca firmadan birini seçme şansı getireceğiz. 2023 planımızda bu proje var" şeklinde konuştu.



Tren A.Ş. kuracağız



TCDD'nin altyapı şirketine dönüşeceğini söyleyen Karaman, Türk Tren A.Ş. adıyla ikinci şirketin kurulacağını anlattı. Karaman, "Biz bağımsız olmak için altyapıdan sorumlu şirket olarak ayrılacağız. Sektöre girmek isteyen şirketler de Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden lisans alacak" dedi.