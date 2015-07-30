TCDD çalışanlarına ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum’dan TANAP için boru taşıyan yük trenine düzenlenen bombalı saldırı sonrasında olay yerine giden dört demiryolu çalışanına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Nejdet İnanç hayatını kaybederken, köy korucusu olduğu iddia edilen Mehmet Çelik ise yaralandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Günay Özdemir, trene düzenlenen bombalı saldırıdan 45 dakika sonra ray hattını kontrole çıkan demiryolu işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını belirtti. Sarıkamış'ta demiryollarında çalışan yol çavuşu Nejdet İnanç'ın olay yerinde öldüğünü belirten Vali Özdemir, hafif yaralanan Mehmet Çelik'in ise Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirdi.

