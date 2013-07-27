TCDD 6 milyar liralık tarihinin en büyük ihalesiyle 106 tren alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 6 milyar TL’lik tren alımıyla tarihinin en büyük ihalelerinden birine çıkmaya hazırlanıyor. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, “Kalkınma Bakanlığı’ndan onay aldık. Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz. O da kısa sürede çıkar onun hemen akabinde ihale süreci başlayacak” diye konuştu. İhale 106 tren setini içerecek. Alman markası Siemens’ten İtalyanlara kadar şu anda uluslararası firmalardan ihaleye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Karaman, “İhale çok büyük olduğu için yüzde 51 yerli alımı ve Türkiye’de vagon fabrikası kurma şartı da koyacağız” diye konuştu.

2017-2018 dönemine kadar Türkiye’nin yeni açılacak hızlı tren hatlarındaki ihtiyaçların karşılanması için, 6 milyar TL’lik tren alım ihalesi yapılacak.

Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, Kalkınma Bakanlığı’nın onayını alan ihalenin maliyeti bütçeden karşılanacak. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, “2-3 ay içinde ihaleyi yaparız. Tren seti alımı için tek bir ihale yapacağız” dedi. İhale kapsamında alınması öngörülen 106 tren setinin genel olarak 6’şar vagondan oluşacağı ve hızlı tren olacağı belirtiliyor.



İlk sene 20 tane



İhalenin yapılmasının ardından ilk yıl 20 tren seti talebinde bulunacaklarını kaydeden Karaman, diğer tren setlerini ise yıllara böleceklerini ve sonraki 5 yılda alımları tamamlayacaklarını ifade etti. Bu nedenle ödemelerin de yıllara bölüneceğini ve merkezi bütçeden ödemelerin yapılacağını belirten Karaman, ihaleye uluslararası düzeyde de yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Karaman şunları söyledi:

"En başta Alman Siemens firması yakın takipte. Zaten fabrikalarına gittim, çalışanların üçte biri Türk. İtalyanlar ilgileniyor. Dünyadan birçok firma ilgileniyor. İhalede firmalardan bazı şartlara uymasını isteyeceğiz. Buna göre Türkiye’de vagon fabrikası kurulması ve vagonlar için 51 yerli alımı ön koşullar olacak. Yılda 1 milyar TL vereceğiz. Büyük bir ihale. Belli koşulları olacak."



'Bilet fiyatında kafam karıştı'



TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, İstanbul ve Ankara arasında bu yıl içinde devreye girmesi için hızlı tren için bilet fiyatı belirleme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Karaman, daha önce “Otobüsten pahalı uçaktan ucuz bir bilet politikası olacak” yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak da gülerek “Öyle olacak da, benim kafam karıştı. Hangi uçak bileti olacak? 80 liraya da uçak bileti var, 400 liraya da... Hangisini dikkate alacağız onu bilemedim” dedi. Karaman, hattın devreye girmesinden sonra 1-2 haftalık bir dönem için promosonlu fiyatların da uygulanabileceğini belirtti.



İspanya’da olan kaza bizde olmaz



İspanya’da önceki gün meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak da konuşan TCDD Genel Müdürü Karaman “Şükürler olsun bu kazalar ülkemizde bir daha olmayacak şekilde tedbirler alındı. Çünkü bizim trenlerimiz makiniste bağlı değil. Makinistin dışında tren kontrol sistemi var” dedi. Kazanın ardından İspanyol Demiryolları’nın Genel Müdürü’nü aradığını söyleyen Karaman, “Hep 80’le geçilen yerden 180 kilometre hızla geçilmiş. Türkiye’den 2 TCDD görevlisini gönderdik. 1 hafta önce de Fransa’da meydana gelen kazayla ilgili olarak bilgi aldık” diye konuştu.