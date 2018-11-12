"TCDD, 109 milyon TL daha pahalı teklif veren Cengiz İnşaat'ı imzaya çağırdı!"

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) 109 milyon lira daha fazla teklife rağmen Cengiz İnşaat'ı sözleşme imzalamaya çağırdığını duyurdu.

Toker, "Bir dev ihale daha Cengiz’e mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Cengiz İnşaat'ın ihalesi hakkında şunları kaydetti:

Bol bol tasarrufun konuşulduğu bütçe takvimi işlerken, gündeme hiç gelmemiş büyük bir ihaleden söz edeceğiz.

TCDD'nin “belli istekliler arasında” yöntemiyle açtığı Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi.

“İltisak”, bağlantı demek; artık hepimizin malumu. Burada, bir fabrikaya/iskeleye bağlanan özel demiryolu anlamında.

Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak hattı neden mi önemli?

Cengiz Holding'in Mazıdağı'ndaki entegre gübre tesisi için.

Devletten pek çok teşvik almış 1.1 milyar dolarlık bu yatırım, bölgenin en büyüğü olacak.

Cengiz Holding'in Mazıdağı'ndaki entegre gübre tesisi.

109 milyon TL pahalı

Uzunluğu 53.8 km, yaklaşık maliyeti 384 milyon 733 bin TL olarak duyuruldu. Eylül sonundaki ihalede en düşük teklif, Ederay-İmaj- Metaleks ortaklığından geldi: 380 milyon 615 bin TL.

Bu teklifi 489 milyon 637 milyon TL ile Cengiz İnşaat'ın teklifi izledi. Bir ay süren değerlendirme sonrasında, en düşük teklif geçersiz bulunmuş.

TCDD, en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklif veren Cengiz İnşaat'ı geçen hafta sözleşme imzalamaya çağırmış. Kısa sürede yer teslimi yapılıp süratle işe başlanması bekleniyormuş.

Böylece gerek doğal gerek mali anlamda ülke kaynaklarının ciddi bir bölümüne hükmeden Cengiz İnşaat, gübre tesisi yatırımının değerini arttıracak demiryolu hattını da inşa edecek.

O zaman buradan TCDD'ye soralım: Hangi gerekçelerle en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklifi kabul ettiniz?

Kamuoyuna açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?