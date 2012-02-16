T.C. pasaportu Guiness'e aday oldu

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri ve Sırtçantalılar Grubu "dünyanın en pahalı pasaportu" olan Türkiye Cumhuriyeti (T.C) pasaportunu Guinness'e aday gösterdi. Pasaportun rekorlar kitabına girip girmeyeceği yetkililerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

bianet.org'un haberine göre başvuru sahipleri, "Temel bir insan hakkını ihlal eden bu 'birincilik' sanırım kimseye onur kazandırmayacak" diyor.

Türkiye'de pasaport için ödenen ücretlerin fahiş olduğuna dikkat çeken ve bu konuyu gündeme getirmek için çok sayıda kampanya düzenleyen gönüllüler, aralarında T.C Cumhurbaşkanlığı, T.C Başbakanlık, T.C Maliye Bakanlığı ve T.C İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda merciye başvurdular. Köşe yazarlarının konuya değinmesine ve konuyla ilgili çok sayıda haber yapılmasına rağmen ilgili kurumlardan herhangi bir yanıt alamayınca çareyi Guinness'e başvurmakta buldular.

"Madem devlet sesimizi duymuyor" diyen grup adına Onur İnal hazırladıkları ID 389296 numaralı dosyayı dün (14 Şubat) Londra'daki Guinnes World Records LTD. Şirketine teslim etti.

Başvuru "Dünyanın En Pahalı Pasaportu" kategorisinde kayda geçirildi.

T.C pasaportunun "dünyanın en pahalı pasaportu" olarak 2013 Guines Rekorlar Kitabı'na girip giremeyeceği yetkililerin dört-altı hafta sürecek değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Başvurunun ardından yapılan açıklamada şöyle deniyor:

"Temel bir insan hakkı olan ve Anayasamızda da düzenlenen "seyahat özgürlüğü"nün önündeki en büyük engellerden biri olarak gördüğümüz "fahiş" pasaport ücreti ve harçlarına ilişkin mücadelemiz hız kesmeden sürüyor.

"Bu sorunu çözmek ve bu ayıba son vermekle yükümlü olan yetkili kurum ve kişiler başlangıçta gösterdikleri duyarlılığı sonra tamamen unuttular. Mücadele ile kazandığımız %50 indirimi adeta bir "sus payına" dönüştürdüler. %50 indirime rağmen T.C. pasaportunun hala dünyanın en pahalı pasaportu olduğu gerçeğini görmek istemediler.

"Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, bugüne kadar sessiz ve duyarsız kalan sorumluların dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bu başvuruyu yaptık."

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri ve Sırtçantalılar Grubu devlet vatandaşlarına vermek zorunda olduğu bir kimlik belgesi olan biyometrik pasaportu fahiş bir fiyata satmaktan vazgeçtiği taktirde başvurularını çekeceklerini söylüyorlar.

Pasaport ne kadar?

Türkiye'de altı aylık pasaport için 143 TL; bir yıllık 180 TL; iki yıllık 254 TL; üç yıllık 334 TL; dört yıldan sonrası ise 446 TL ödemek gerekiyor.

Diğer ülkelerden bazı örnekler ise şöyle: İspanya'da 25 Avro (10 senelik); Fransa'da 86 Avro (10 senelik); Avusturya 70 Avro (10 senelik); Finlandiya 46 Avro (beş senelik); Yunanistan 27 Avro (beş senelik).