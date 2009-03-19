T.C. Kimlik Numarası yoğunluğu sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarıyla oy kullanma zorunluluğu kararının ardından, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk YSK'nın "Nüfus kayıt örneğiyle" oy kullanma kolaylığını getirmesine rağmen devam ediyor.Vatandaşlar sabah erken saatlerde nüfus müdürlüklerinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen saatlerce bekleyen vatandaşların nüfus kayıt örneği yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı almayı tercih ettikleri görüldü.AA muhabirine açıklamada bulunan Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Göngörlü, YSK'nın son kararının iş yoğunluğunda bir değişikliğe yol açmadığını söyledi. Güngörlü, "Vatandaşlarımız nüfus müdürlüğüne kadar gelmişken nüfus cüzdanı alalım mantığıyla hareket ediyor. Oysa ki nüfus kayıt örneği 25-30 saniyede verilirken nüfus cüzdanı için 10 dakika beklemeleri gerekiyor" dedi.Normal bir günde ortalama 300-400 nüfus cüzdanı verirken YSK'nın kararının ardından dün saat 24.00'e kadar çalıştıklarını ve yaklaşık 3 bin nüfus cüzdanı işlemi yaptıklarını anlatan Güngörlü, YSK'nın kararını vatandaşlara izah ettiklerini bugün saat 11.00 itibariyle ise 150 nüfus kayıt örneği verirken, 227 kişiye de yeni nüfus cüzdanı verdiklerini söyledi.