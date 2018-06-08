TBV Türkiye'nin ilk Blockchain Platformu'nu tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) tanıtımında, Türkiye’de farklı sektörlerden kurumların desteğiyle, güçlü bir blockchain ekosistemi oluşturma hedefine dikkat çekildi.

TBV blockchain teknolojisinde; girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye’nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla BCTR’yi hayata geçirdi. Kâr amacı gütmeyen BCTR’nin basın toplantısında, Türkiye’de sürdürülebilir blockchain ekosistemini yaratma ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi hedefleri duyuruldu.

BCTR’nin içerik yüklemecisi ve altapı destekçisi ve Blockchain 101 kitabının yazarı Ahmet Usta açılış konuşmasında blockchain sisteminden ve sistemin nasıl ortaya çıktığından bahsetti. Usta konuşmasına şöyle başladı: “Blockchain’i dünyayı değiştirecek bir teknoloji olarak görüyoruz fakat 12 bin yıl önce kemiklerin üzerindeki çizikler ilk veri kaynağı olarak görülmüş ve insanların farklı yöntemlerle veriyi kaydettiğini öğrenmiştik. İleriki süreçte matbaayla veri iletme sürecini hızlandırdık. Bir yerden sonra ise insanoğlu veriyi kendisi üretip makineleştirdi. Sonrasında ise hikayeyi biliyorsunuz, birler ve sıfırlar.

“Bunların ötesinde bulut kavramını üretiyor ve hareketli olup her yerden veriye ulaşmak istiyoruz. Artık veriyi şifreliyor ve kullanıyoruz. Küçük topluluklarda veriye gerek yoktu çünkü herkes birbirini tanıyordu fakat topluluklar büyüdükçe verilerin kullanımı arttı.

“Veri kaydı uzun süredir merkezi olarak kişilerin birbirlerine olan güvenlerini sağlamlaştırdı. Bu yolla sadece ürünler ve hizmet tesisi değil, güven tesisi de aşılanıyor.

“Artık veri kaydı için güvenilir merkezi sistemlere gerek yok çünkü artık bozulamaz güvenli bir sistem kurmak mümkün. Blockchain, kripto para birimleri ve Bitcoin ötesinde çeşitli alanlarda kullanacağımız bir teknoloji çünkü blockchain kusursuz bir kayıt sistemi.”

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması gibi hedeflerle yola çıkan BCTR, kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmayı, mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı da hedefliyor.

Blockchain Türkiye Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, iş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazının, karşılıklı güven tesisi olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Güvenin maliyeti hala çok yüksek. Bugün, 500 yılı aşkın süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma prensibine, matematiğin de yardımıyla bir üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz: Güven.

“İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, ‘Matbaa devrimi bilgi boşluğunu doldurdu; sanayi devrimi güç boşluğunu doldurdu; internet devrimi mesafe boşluğunu doldurdu; blockchain devrimi ise güven boşluğunu dolduracak’ sözlerine katılmamak mümkün değil.”

Blockchain Türkiye Platformu’nun kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adına konuşan Genel Müdür Dr. Soner Canko ise, blockchain teknolojisinin geleceği şekillendireceğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti: “BKM olarak blockchain teknolojisini hayatımıza girdiği günden bu yana takip ediyor, nasıl çözümler üretebileceğini kavramaya yönelik çalışmalara imza atıyoruz.

“Yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin; başarılı, verimli ve hızlı entegrasyonu için ekosistem kurmanın önemini şimdiye kadar BKM Express, FinTech Istanbul, TROY gibi çalışmalarımızda deneyimlediğimiz için, şimdi de TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu platformun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal katılımcılar dâhil olabileceği, her sektörden katılımcıya açık olan ve kısa süre içinde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sektörlere ulaşması beklenen BCTR’nin danışma kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.

Platform; düzenleyeceği eğitimler ve etkinlikler ile çeşitli bilgilendirici yayınlar ve içeriklerin yanı sıra bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, düşünce kuruluşları, üniversiteler, diğer ülke ve birliklerin blockchain platformları ve konsorsiyumlarıyla da önemli iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.(Fotoğraflı)