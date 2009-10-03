TBMM'yi dinlenme korkusu sardı!

Meclis’in telefon sistemi değiştirilince milletvekillerini dinlenme korkusu sardı. Vekilleri, “sistem güvenli” diyen yetkililer ikna edemeyince, TBMM Başkanı TÜBİTAK’a başvurdu.



Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un işadamlarıyla yapılan bir toplantıda, “Hepimiz dinleniyoruz” sözleriyle yeniden gündeme gelen dinlenme korkusu, TBMM’yi de harekete geçirdi. Milliyet gazetesinin haberine göre, TBMM’de yeni yasama yılının ilk Danışma Kurulu toplantısında, “telefon dinlemesi” konusu ele alındı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TÜBİTAK’tan, milletvekillerinin telefonlarının dinlenmesinin önüne geçmeye yönelik destek alınması talimatını verdi.



Santral değişti



MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, önceki günkü Danışma Kurulu toplantısında milletvekillerini dinleme korkusu sardığını söyledi. Vural, “Bir süre önce Meclis’in telefon sisteminin alt yapısı değiştirildi ve milletvekillerine yeni telefon dağıtıldı. Bu, telefon faturalarını azaltmaya dönük bir yapılanma mı? Değilse, bu değişimin nedeni nedir? Meclis’te herkes dinleniyoruz korkusu yaşıyor” dedi.



Şahin, telefon sisteminin yenilenmesi ve milletvekillerine telefon dağıtılmasının kendisinden önceki döneme ait olduğunu söyledi. Detaylara sahip olmadığını belirten Şahin, “Bu konuda bir tasarrufum yok. Ancak, bahsettiğiniz dinlenilme konusu önemli” dedi.



Şahin’in çağırdığı TBMM Bilgi İşlem Müdürlüğü yetkilileri, TBMM’nin santralının 1980’lerin teknolojisine sahip olduğunu ve yenilenmesi gerektiği için değiştirildiğini belirtti.

Yetkililer, şunları kaydetti:



“MEDSİS projemiz vardı. 7.5 milyon TL maliyeti olan Türk Telekom A.Ş.’den hibe şeklindeki bir proje. IP güvenlik kamerası, intranet altyapısı ve telefon sistemini içeriyordu. Telefon sistemi, Türk Telekom tarafından kete altı ve fiber optik kablolarla güvenli bant genişliği sağlanmış hat kullanılarak yapıldı.



Dolayısıyla herhangi bir kişinin erişip dinleme yapması mümkün değil. Bizim sistemimiz son derece güvenli. MS Exchange adlı yeni e-posta sistemi kurduk. Bu sistemde milletvekilleri irtibat kurmak istedikleri kişileri kendi bilgisayarlarından arayabilecekler.” Yetkililer toplantıda, bilgisayar üzerinden görüşmelerin yapılmasını sağlayan telefonlardan milletvekilleri ve TBMM üst düzey yöneticilerine verilmek üzere 1200 set alındığını kaydetti.

Yetkililer, TBMM personelinin tamamı için 1500-2000 adet, yeni telefon setleri alımının söz konusu olduğunu belirtti.



Milletvekillerinin, “Bilgisayar sisteminden telefon konuşmaları dinlenebilir mi?” sorusuna yetkililer, “Bilgisayarda ses kaydı mümkün değil. Ayrıca, dışarıdan müdahaleler için güvenlik duvarları var. Dinleme imkânsız” karşılığını verdi.



Milletvekillerinin ikna olmaması üzerine Şahin, yetkililere, “TÜBİTAK’la temasa geçin. Dinlemeyi engelleme konusunda bir çalışmaları var mı? Bu tür sistemlerde hangi güvenlik duvarı uygulamaları yapıyorlar, öğrenelim. Bana rapor verin.” talimatı verdi. TBMM yetkilileri, önümüzdeki hafta dinleme konusunda TÜBİTAK’la teknik bir toplantı gerçekleştirecek.



Telekulak Komisyonu üyeleri ne dedi?



TBMM Telekulak Komisyonu üyesi milletvekillerinin konuya ilişkin görüşleri şöyle:

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici: Firmalara teslim olma anlayışının önüne geçmek lazım. Yeni telefonlar konusunda da güvenliğimiz söz konusu olmalı. Dinlemenin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu yönde endişeden öte kanıtlarımız var.

- MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir: Kimsenin özel hayatı kalmadı. Ciddi önlem alsınlar. Bugün iktidar olanlar yarın muhalefet olabilir. Onu da dinlerler.

- DTP Urfa Milletvekili İbrahim Binici: Milletvekilleri olarak bırakın dinlenmeyi evimizde bile izlendiğimiz korkusuna kapıldık. Bu kadar güvensiz ortam var. Türkiye’de herkes dinleniyor.

- CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin: İşadamından siyasetçisine kadar herkeste dinlenme korkusu var. AKP bir korku imparatorluğu yaratma hevesindeydi. Meclis’te böyle bir dinleme olabilir. Ben dinlendiğimden kesinlikle eminim.

- Ak Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara: İzinsiz dinlenme milletvekili, o, bu, kim olursa olsun kimsenin katlanabileceği şey değil.

- Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak: Tedbir almak gerekli. Meclis’in TÜBİTAK’a sorması faydalı bir girişimdir.

- Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç: Büyük soygun yapan iktidar, korku içinde. Onun için herkesi dinlemek istiyorlar. Dinlemeyi yapan dinlemeye önlem mi alacak?. Beni dinliyorlar. Dinleseler de dinlesinler. Bir kez daha doğruları işitmiş olurlar.

