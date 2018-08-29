TBMM'ye gönderilen dilekçelerden; Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş tarihini tartışmaya açan da var, idam cezasına destek bildiren de...

TBMM Dilekçe Komisyonu’na gönderilen dilekçelerde vatandaşlar, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş tarihini tartışmaya açmaktan idam cezasının geri getirilmesine destek vermeye kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi.

Ankara Keçiören’den yazan bir vatandaş Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 23 Ocak 1944 olan kuruluş tarihinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1944 senesinde değil 1949 senesinde kurulduğunu iddia eden vatandaş bu tarihin Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmemesinden yakındı. Dilekçeyi inceleyen TBMM Başkanlık Divanı, konunun Dilekçe Komisyonunun yetki ve görev alanına girmediğine dikkat çekti. Dilekçeyi de ortada bırakmayan Divan, konunun genel hükümler çerçevesinde değerlendirilip ilgili idare nezdinde takip edilmesi usul ekonomisi açısından daha faydalı olduğuna karar verdi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan kuruluş tarihçesinde şu bilgiler bulunuyor:

“1940 yılından itibaren lojistik destek yönünden Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Hava Müsteşarlığına, Harekât ve eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına (Hava Müşavirliği) bağlı olarak faaliyet gösteren hava birliklerinin, 1944 yılında tek bir komuta altında toplanmasına karar verilmiş ve bu amaçla 23 Ocak 1944 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Böylece, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilave olarak, Türk Hava Kuvvetleri de, Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde ayrı bir komutanlık hüviyetine kavuşmuştur. 27 Ocak 1944 tarihinde kolordu seviyesinde fiilen faaliyete geçirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının teşkilatlanmasında, sadece muharip hava birlikleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmış, lojistik destek birlikleri Milli Savunma Bakanlığına, eğitim kuruluşları da Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda bırakılmıştır. Türk Hava Kuvvetlerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ismini aldıktan sonra komutanlığa da ilk olarak Tümgeneral Zeki Doğan atanmıştır.”.

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun yayınlanan son Başkanlık Divanı karar cetvelinde vatana ihanet, terör, cinsel istismar suçlarında idam cezası talepleri dikkat çekiyor. Bazı dilekçe örnekleri şöyle:

Yozgat/YOZGAT

Dilekçi: Terör ve cinsel istismar suçları için idam cezası uygulanmasını talep etmektedir.

Merkez/TEKİRDAĞ

Dilekçi: Vatana ihanet ve özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar için idam cezasının getirilmesini istemektedir

Artvin/ARTVİN

Dilekçi: Cinsel istismar suçları için idam cezası getirilmesini talep etmektedir.

Maltepe/İSTANBUL

Dilekçi: Artan şiddet eğilimi, son dönemde yaşanan çocuk ve kadın istismarları ile cinayetlerin önlenmesi için cezaların ağırlaştırılmasını ve bazı önlemlerin alınmasını talep etmektedir.

Merkez/SİVAS

Dilekçi: Adam öldürme ve cinsel istismar suçlarına karşı idam yasasının çıkarılmasını ve ağır yaptırımlar öngörülmesini talep etmektedir.