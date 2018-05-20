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TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Karar, Genel Kurul'un 16 Mayıs 2018 tarihli 100'üncü birleşiminde alındı

20 Mayıs 2018 13:31

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ( TBMM) 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre TBMM, 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'e kadar tatilde olacak

Karara göre TBMM, 17 Mayıs'tan başlamak üzere 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37'nci ve TBMM İç Tüzüğü'nün 3'üncü maddelerine göre, YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Karar, Genel Kurul'un 16 Mayıs 2018 tarihli 100'üncü birleşiminde alındı.

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