TBMM’nin seçeceği tek bir ombudsman için 100’ün üzerinde başvuru yapıldı; adaylar Başbakanı da referans gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçeceği bir ombudsman için 100’ün üzerinde başvuru yapıldı, adaylar arasında Başbakan Binali Yıldırım'ı referans olarak gösterenler de oldu.

Başbakanlık müsteşar yardımcılığı için ombudsmanlık görevinden istifa eden bir üyenin yerine yapılacak seçim için TBMM’ye 100’ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvurular arasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’nda çalışan sivil bir memur, Yargıtay onursal üyesi, iktidarın kadın ve aile politikalarına yakınlığıyla bilinen KADEM üyesi de dikkat çekti.

Kendilerinden talep edilen kriterleri yerine getiren aday adayları başvuru formunda yer alan ‘referans’ bölümünde çarpıcı ayrıntılarla dikkat çekti.

Bir önceki ombudsman seçimlerinde benzer bir tablonun yaşanmasına karşı aday adayları referans bölümünün karşısına "arzu edilirse bildirilecektir" notu düştü. Bir kısmı boş bırakmayı tercih etti. Başbakan Binali Yıldırım, Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, AKP milletvekillerini referans olarak gösteren aday adayları da oldu.

Tek bir ombudsman koltuğu için belirlenecek aday Meclis’in tatil sonrasını bekliyor. TBMM kapanmadan önce İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, bir kamu denetçisi seçimi için bir denetçinin üç katı kadar adayı belirlemek için 13 üyeli alt komisyon kurulmuştu. Alt komisyonda AKP’den 8, CHP'den 3, HDP ve MHP'den ise 1'er üye bulunuyor.