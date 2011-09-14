TBMM'nin ilk icraatı ‘bayan’ tanımı ve kıyafet

T24

‘Bayan’dan ‘kadın’a

Kadın milletvekillerinin pantolon yasağının yeni yasama yılında kalkıyor. CHP’nin engelli milletvekili Şafak Pavey’in TBMM Genel Kurulu’na tekerlekli sandalye ile gelmesi sırasında etek zorunluluğu nedeniyle güç anlar yaşamasının konuyla ilgili içtüzük değişikliğinin hızlanmasını sağladığı belirtiliyor. Pavey’in, geçen dönemde gündeme gelen değişikliğin yapılmasını sağladığı ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Meclis tatile girmeden Ak Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül’ün, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda pantolon giyebilmesi için verdiği içtüzük değişikliği teklifi, 1 Ekim’den sonra gündeme alınacak.AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifin ilk yasalaşacak düzenlemelerden birisi olacağını belirterek, tüm grupların da desteği olduğunu söyledi. Teklif, TBMM İçtüzüğü’nde “kadınların tayyör” giymesinin yanı sıra “ceket ve pantolon giymesi”ne de imkan tanıyor. Teklifle içtüzüğün “kıyafet” başlıklı 56. maddesinde yer alan, “bayanlar tayyör giyerler” şeklindeki ifade, “kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler” şeklinde değiştiriliyor.Teklifin gerekçesinde, Genel Kurul çalışmalarının zaman zaman uzun ve yorucu olduğu, bu yorucu mesai içinde özellikle kadın milletvekillerinin daha rahat kıyafetlerle çalışmalara katılımın sağlanması yönündeki taleplere işaret edilerek, “Son dönemde içtüzükteki kıyafete ilişkin hükümler, kadın hakları bağlamında eleştiri konusu yapılmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda milletvekillerinin farklı kıyafet tercihlerinde bulunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır” denildi.Gerekçede, kadın devlet memurlarının etek giyme zorunluluğunun mevzuat değişikliğiyle kaldırıldığı, kumaş pantolonla görevlerini yapabilmelerine imkan sağlandığı hatırlatılarak, teklifle kadın milletvekillerinin de ceket ve kumaş pantolon ile görevlerini yerine getirmelerine imkan tanındığı belirtildi. Teklifte, içtüzükteki “bayan” ibaresinin de yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan “kadın” ibaresiyle değiştirilmesi de yer alıyor.