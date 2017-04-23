TBMM'nin 97'nci yıl dönümü oturumunda "Atatürk için saygı duruşu" tartışması

TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla özel oturumla toplanan Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri, İstiklal Marşı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmadığını anımsatarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nursima Keskin'in haberine göre, TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kahraman başkanlığında, özel gündemle toplandı. Meclis Genel Kurulu özel oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, AKP'li, CHP'li, MHP'li ve HDP'li milletvekilleriyle TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, YÖK üyeleri, siyasi parti genel başkanları, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Meclis Başkanı Kahraman, konuşmaya başlayınca CHP'li bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmadığını anımsatarak, tepki gösterdi. Kahraman, konuşmasını tamamladıktan sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saygı duruşunda bulunulmasını rica etti. Bunun üzerine Kahraman, "Biz bütün tarihi şahsiyetlere saygı duyarız. Bugüne kadar tabirlerimize böyle bir durum mevzu bahis olmadığı için bunu yapmadık" dedi.

Öte yandan liderlerin konuşma yapacağı Meclis kürsüsünün iki yanına prompterler kuruldu.