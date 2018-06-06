TBMM'nin 9 eski başkanına Meclis'te yeni oda

Mevcut TBMM Başkanı İsmail Kahraman'nın da aralarında bulunduğu eski 9 Meclis başkanına tarihi ana binada, daha önce Bilgi İşlem Merkezi olarak kullanılan bölümde oda hazırlandığı öğrenildi.

TBMM'de, 24 Haziran'daki Millitvekili Genel Seçimlerinden sonra göreve başlayacak 600 milletvekili için çalışma ofisi ve yeni grup odaları için tadilat sürüyor.

26. Yasama döneminde laiklik karşıtı söylemleri ve Atatürk konusunda takındığı tutum nedeniyle gündemden düşmeyen Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve 8 eski başkana da çalışma odaları yapıldığı öğrenildi.

T24’ün aldığı bilgiye göre, TBMM’nin 9 eski başkanı için Meclis’in tarihi ana binasında daha önce Bilgi İşlem Merkezi olarak kullanılan bölümde odalar hazırlanıyor. Odaların tadilatının başladığı belirtildi. İftar davetlerini sürdüren TBMM Başkanı İsmail Kahraman da böylelikle Meclis yerleşkesinden çıkmadan yeni makam odasına kavuşmuş olacak.

Meclis'te şu anda Cahit Karakaş, Yıldırım Akbulut, Mustafa Kalemli, Bülent Arınç ve Köksal Toptan'ın Hakla İlişkiler Binasında makam odası bulunuyor. Bu isimlerle birlikte İsmail Kahraman, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in yapılacak yeni odalara geçmesi bekleniyor.

24 Haziran seçimlerine 18 gün gibi kısa bir süre kalırken Meclis Genel Kurul salonunun durumu da merak konusu. Alınan bilgiye göre, Genel Kurul Salonu'nun düzeni 27. Yasama dönemi için yapılacak yemin törenine kadar korunacak.