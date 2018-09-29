TBMM'nin 2019 bütçesi geçen yıla göre yüzde 44.8 oranında artırılıyor!

TBMM’nin 2019 yılı bütçe taslağına göre, kurumun bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 44,8 artırılarak 1 milyar 817 milyon lira olarak belirlendi.

Milletvekili sayısının 550’den 600’e yükseltilmesi nedeniyle danışman da dahil artan personel sayısı ve Başbakanlık’tan Meclis’e gönderilenlerin bütçe artışında etkili olduğu belirtildi.

Personel gideri 1 milyara yakın

Bütçe taslağında, personel giderlerinin yüzde 56,2 oranında artarak 959 milyon liraya ulaşacağı dikkati çekiyor. 2019 yılında 238.6 milyon liraya çıkarılan cari transferler kaleminden yapılan en büyük harcamanın cari harcamalar kaleminde yer alan ‘Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler’ oluşturuyor. Çeşitli, dernek, vakıf ve birlik ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak yardımlar için aktarılacak ödenek 2018 yılına göre yüzde 273 oranında artırıldı. 2018 yılı bütçesinde 19.6 milyon lira ayrılan; Ocak-Ağustos 2018 döneminde 5.9 milyon lira harcama yapılan bu kaleme 2019’da 71 milyon lira ödenek konuldu.

TBMM’nin yatırım giderlerinin de 2019 yılında yüzde 31,7 oranında artırılması öngörüldü. Bu artış, Meclis kampüsünde yerleşkesinde yeni bir bina tartışmalarına neden oldu.