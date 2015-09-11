TBMM 1 Ekim’e aç-kapa mı yapacak?

TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına girmeye hazırlanıyor. Dört siyasi partinin yasama çalışmalarının devamı yönünde nasıl bir tutum alacağı belli değil. AKP’nin 18 Eylül’de açıklanacak aday listeleri nedeniyle olumlu bir tavır içinde olmayacağı belirtilirken; CHP, MHP ve HDP kanadında da şimdilik farklı bir yaklaşım görünmüyor. TBMM’nin 1 Ekim’de Anayasa’nın amir hükmü uyarınca kendiliğinden toplanması ve 1 Kasım’da tekrarlanacak seçimler için ara vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ekim günü yeni yasama yılı açılış konuşması yapıp yapmayacağı merak konusu.

Komisyonlar kurulamadı

1 Ekim’de seçimlere kadar kısa süreli çalışma kararı alınsa bile komisyonlar oluşmadığı için çalışma imkanı zor görünüyor. 22 Temmuz’dan bu yana ağırlıklı HDP ve CHP milletvekillerinin verdikleri yazılı ve sözlü önerge rakamı ise 1.212 oldu.

TBMM’nin toplanmasına ilişkin Anayasa’nın ilgili hükmü şöyle:

MADDE 93- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez.

Yurt dışındaki seçmenler

8 Ekim'de oy kullanmaya başlayacak

YSK’nin Kasım’da yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin takvimine göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 8 Ekim Pazartesi günü başlayacak, 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Aday listeleri 28 Eylül'de açıklanıyor. Propaganda serbestliği 22 Ekim’de başlıyor, 31 Ekim’de sona eriyor.