TBMM'nin 1 Ekim Resepsiyonu tasarrufa mı takılıyor?

TBMM, iç tüzüğün 'Yasama yılının başlaması' başlıklı hükmü uyarınca 1 Ekim pazartesi günü çağrısız toplanırken, geleneksel açılış resepsiyonunun bu yıl ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmayacağından söz ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemle ilgili vereceği mesajlar ve partilerin Erdoğan’ı karşılama sırasında takınacakları tutum merak konusu. Ancak, Meclis’te şimdiden yürüyen bir tartışma da dikkat çekiyor. CHP’nin cezaevinden kısa bir süre önce tahliye olan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Erdoğan'dan önce yemin etmek isterse ne olacak? Meclis iç tüzüğünde, Cumhurbaşkanından önce yemini engelleyici bir hüküm bulunmuyor.

TBMM’nin 1 Ekim sonrası yoğun gündemi de dikkat çekiyor. İç tüzük değişikliği, bütçe maratonu ve MHP'nin af teklifi gündemin ön sıralarında bulunuyor. TBMM'nin yaz döneminde girdiği tadiletle genel kurul da oturma sırası 600 oldu.