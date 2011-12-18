-TBMM heyeti ikna çalışmalarına yarın başlayacak PARİS (A.A) - 18.12.2011 - TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulundaki oylamasında önce 19-20 Aralık tarihlerinde Paris'te yoğun temaslarda bulunacak. TBMM heyeti, temaslarında, Fransız hükümet temsilcileri ve milletvekillerini, yasa teklifinin reddedilmesi konusunda ikna etmek için çalışacak. Heyet, ''teklifin kabul edilmesinin Türk ve Fransız ilişkilerine tamiri imkansız zaralar vereceği'' uyarısında bulunacak ve ''tarihi konuların tarihçilere bırakılmasını'' talep edecek. TBMM heyeti ayrıca, teklifin ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğuna dikkati çekecek. TBMM heyeti, Pazartesi günü ilk olarak Fransa Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Axel Poniatowski ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından heyet, Sosyalist Parti'nin önemli isimlerinden Pierre Moscovici ile bir araya gelecek. Heyet akşam üzeri, Türk-Fransız dostluk grubu başkanı ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği üyesi Michel Diefenbacher ile görüşecek. TBMM heyete Salı günü, temaslarına Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin diplomasi danışmanı Jean-David Levitte ile yapılacak görüşmeyle başlayacak. Heyet daha sonra Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile bir araya gelecek. Fransa Meclisi Başkanı Bernard Accoyer ile yapılacak görüşmeyle temaslarını tamamlayacak heyet, daha sonra Türk ve Fransız gazeteciler için basın toplantısı düzenleyecek. Fransa meclisi, yasalar komisyonunda geçen hafta kabul edilen, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa teklifini, 22 Aralık'ta genel kurulda oylayacak. Yasalar komisyonunda kabul yasa teklifinde, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl ile 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.