"TBMM'den 'Suudi Arabistan' kararı: Milletvekilleri Arabistan'ı beleş gezecek; yuh!"

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla dün ülkesine döndü. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Cesedin ne olduğunu hem o infaz ekibi, hem de şimdi Türkiye'ye gelip rol yapan bu Suudi başsavcı biliyor" vurgusu yaptı. Çölaşan bunun yanı sıra TBMM'de 1 hafta önce alınan bir kararı yorumlayarak, "TBMM, Kaşıkçı cinayetinin düzenleyicisi olan, Suriye'de PKK uzantısı YPG'ye 100 milyon dolar veren Suudi Arabistan'la aramızda 'Parlamentolararası Dostluk Grubu' kurulmasına karar verdi.Bu karar bir hafta önce, cinayetten sonra alındı. İsteyen milletvekilleri şimdi başvuruda bulunup gruba üye olacak ve Suudi Arabistan'a beleş gezi olanağına kavuşacak.Yuh!" diye yazdı.

"Ceset nerede kardeşim?"

Emin Çölaşan Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in Kaşıkçı meselesiyle ilgili savcılık ve polis tarafından İstanbul'da tanıklığına başvurulan kişilerin ifade tutanaklarını istediğini ancak cinayet ekibinin ifadelerini vermediğini bildirdi. Çölaşan, "Cesedin ne olduğunu hem o infaz ekibi, hem de şimdi Türkiye'ye gelip rol yapan bu Suudi başsavcı biliyor" diyerek, Şimdi bir tek eksik var: Ceset nerede kardeşim? Cesedin başına ne geldi?" sorularını yöneltti.

"Suudi Arabistan'a beleş gezi olanağı"

Öte yandan Selvi, TBMM'de 1 hafta önce Suudi Arabistan'la Türkiye arasında 'Parlamentolararası Dostluk Grubu' kurulmasına karar verildiğini aktararak, "Bu karar bir hafta önce, cinayetten sonra alındı. İsteyen milletvekilleri şimdi başvuruda bulunup gruba üye olacak ve Suudi Arabistan'a beleş gezi olanağına kavuşacak.Yuh!" dedi.

Emin Çölaşan'ın "Ceset nerede kardeşim sen onu söyle!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz