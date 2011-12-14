TBMM’den OYAK raporu







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Dilekçe Komisyonu, ‘generallere 600 bin liralık emeklilik parasıyla’ tartışmalardan inmeyen OYAK dosyasında rapor hazırlığına doğru yol alıyor. Komisyon başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, “Türkiye’de yıllardır konuşulan bir konu. Çok iddia var. Objektif bir rapor çıkaracağız” dedi. Dilekçe Komisyonu, astsubaylardan gelen toplu, bireysel başvurular üzerine OYAK iddialarını kurulan bir alt komisyonla incelemeye aldı. Çok sayıda iddia sahibi, astsubay dernekleri, müştekiler dinlendi. Önümüzdeki günlerde halen iş başında olan OYAK yönetimi dinlenecek.



‘Astsubaylar karar mekanizmasından niye yokuz’



Komisyon başkanı Mehmet Daniş, T24’e, OYAK Alt Komisyonu’nun hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi. 1961 yılında kurulan OYAK’ın zaman içerisinde çok büyüdüğüne dikkat çeken Daniş, kurumla ilgili iddiaların çokluğuna dikkat çekti. “Astsubaylar yatırdıklarımızın karşılığını alamıyoruz’, ‘Rütbeliler bizden daha fazla para yatırıyor ama emekli olduklarından yatırdıklarından daha yüksek ödenekler alıyorlar’ diyorlar. ‘Karar mekanizmalarında temsil edilemediklerini’, ‘Söz sahibi olmadıklarını söylüyorlar. İddialar çok.”





‘Emekli olanlar da pay almak istiyor’



Komisyonun incelediği iddialardan bazılarını ‘yerinde değil’ diye değerlendiren Komisyon başkanı, “Bazıları sistemden çıkmış. Emekli olmuş parasını almış. Bazı mal varlıkların satılıp kendilerine nema olarak dağıtılabileceğini iddia ediyor. Kabaca bir bakışla, bunun mümkün olmadığı da anlaşılıyor.”





Dilekçe sahibi: Yönetim Kurulu seçiminde söz sahibi değilim



Komisyona gönderilen dilekçe sahiplerinden biri, “Genel kurul üyesi olamadığımdan üyesi olduğum kurumun yönetim kurulu başkan ve üyelerinin seçiminde de söz sahibi olamıyorum. Anayasamız’dan AİHM’den doğan haklarımın gereği olarak mağduriyetimin giderilmesi gerekmektedir.”







Koşaner’in internete sızan sözleri



OYAK en son eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen kasetteki sözleriyle günlerce gündemde kaldı. Kasette, OYAK’ın bazı vergilerden muaf olduklarını hatırlatan Koşaner, “OYAK vergi verirse emekliliğimizde aldığımız paradan yüzde 15 kesilecek. Şimdi bunun mücadelesini veriyoruz. Arkadaşlar, OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu'yla uğraşıyorlar. Biliyorsunuz OYAK tamamen bizlerin maaşlarından kesilen işte bu kadar yıldır kesilen paralarla oluşturulan bir kurum. Şimdi OYAK'ı kamu kurumu olarak kabul etme eğilimindeler. Öyle olunca işte biz bazı vergilerden muafız biliyorsunuz. Sosyal yardımlaşma kurumu olmamız hasebiyle bazı vergilerden falan muafız. Ama kamu kurumu olduğumuz zamana olursak eğer ki Kamu İhale Kurulu böyle istiyor. Mahkemeye verildi, mahkeme maalesef lehimize karar vermedi. O zaman vergi vermek durumunda kalacağımız için işlemlerden dolayı emekliliğimizde falan alacağımız paralarda bayağı yüzde 15 civarında falan düşme söz konusu olacak.”



Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasayla kurulan, özel hukuk hükümlerine bağlı, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu. Anayasa'nın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi içinde, üyelerine ana sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, SSK) ayrı güvenceler sağlıyor. OYAK’ın yasayla düzenlenen hizmetleri şöyle: Daimi üyelerine yapılan emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları, geçici üyelerine yapılan ölüm ve maluliyet yardımları, daimi üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sunulan sosyal hizmetler. OYAK’ın gelir kaynakları ise; muvazzaf subay ve astsubayların maaşları tutarından her ay kesilen yüzde 10 aidat. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında çalışan maaşlı/ücretli sivil memur ve müstahdemlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekliliklerine esas olan maaş ve ücretleri tutarından her ay kesilen yüzde 10 aidat da OYAK’ın gelirlerinden.

