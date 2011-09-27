-TBMM'den mahkemeye dokunulmazlık yazısı İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanırken CHP'den milletvekili seçilen gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın ''gizli tanığın kimliğini açıkladığı'' iddiasıyla yargılandığı dava dosyasına TBMM'den gönderilen yazıda, ''Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar haricinde milletvekillerine tanınan yasama dokunulmazlığı kapsamında olduğu'' belirtildi. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, ''Balbay'ın milletvekili seçildiği yönündeki bilgilerin resmi olarak doğru olup olmadığı, sanığın Anayasa'nın 83. maddesinde belirtilen yasama dokunulmazlığından yararlanıp yararlanamayacağı'' konusundaki yazısına, TBMM'den cevap verildi. TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen yazıda, Balbay'ın 12 Haziran 2011'de CHP'den İzmir Milletvekili seçildiği, 23 Haziran'da da Resmi Gazetede yayımlandığı ifade edilerek, Balbay'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ''ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar haricinde milletvekillerine tanınan yasama dokunulmazlığı kapsamında olduğu'' kaydedildi. Balbay'ın yargılandığı Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, adliyelerin birleştirilmesi sırasında İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi oldu. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Balbay'ın ''Silivri Toplama Kampı-Zulümhane'' isimli kitabında ''gizli tanık Kıskaç''ın gerçek kimliğini tüm kamuoyunun bilgi edinmesini sağlayacak şekilde yazdığı'' gerekçesiyle ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçundan 1 ile 4 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.