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TBMM’den kaldırılan Atatürk tablosuna ilişkin açıklama geldi

Kaldırılan tablo yerine televizyon asıldığı iddiaları yalanlandı

28 Ekim 2016 23:59

Darbe girişimi sırasında hasar gördüğü için kaldırıldığı iddia edilen Atatürk tablosu için TBMM’den açıklama geldi. TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tablonun hasar gördüğü, yapılan onarım çalışması sonrası tekrar asılacağı belirtildi.

TBMM Üyeler Lokantası ve lokantada bulunan Yaşar Çallı tarafından yapılan Atatürk resminin içinde ‘rakı’ bulunduğu gerekçesiyle kaldırıldığı, onun yerine bir televizyon asıldığı iddia edilmişti. 

TBMM’den yapılan açıklama şöyle:

"15 Temmuz gecesi gerçekleşen menfur darbe girişiminde en ağır hasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştır. 1994 yılında eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a hediye ettiği halı üzerine dokunmuş mareşal üniformalı Atatürk portresi muhalefet kulisinde, TBMM Başkanlarına verilen hediyelerin bulunduğu bölümde sergilenmektedir. Aynı saldırıda TBMM Üyeler Lokantası ve lokantada bulunan Yaşar Çallı tarafından yapılan Atatürk resminin çerçevesi de hasar görmüştür. Anılan resim hasar gördüğünden onarıma alınmış ve onarım çalışmalarının bitirilmesinin ardından yerine asılacaktır." 

 

Açıklamada, haberlerde söz konusu tablonun yerine televizyon konulduğu iddiasının da doğru olmadığı, bahse konu televizyonun daha önce de aynı yerde bulunduğu ifade edildi. 

 

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