TBMM’den 'Cumartesi annesi'ne sürpriz haber

HÜLYA KARABAĞLI / T24 - ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın araştırılmasını istediği Tolga Baykal Ceylan’la ilgili çok çarpıcı bir sonuca ulaştı. Bugüne kadar ‘gözaltı kayıp’ listesinde bulunan Tolga Baykal Ceylan’ın, gözaltına alınmadığı, karakola götürülmediği ve nezarethanede tutulmadığı ortaya çıktı. Komisyon başkanı Zafer Üskül, “Tolga Baykal Ceylan gözaltına alınarak kaybolan kişi değildir. Gözaltına alınmamıştır. Karakola götürülmemiş ve nezarethaneye alınmamıştır” dedi.

Üskül, düzenlediği basın toplantısında, anne Kadriye Ceylan tarafından 2004 yılından beri aranan Tolga Baykal Ceylan’la yaptıkları araştırmada gelinen noktayla ilgili çarpıcı bilgileri açıkladı.

Belgeler 'Gözaltı yok' diyor

Komisyon, arkadaşlarıyla tatilini geçirmek için, Kırklareli’ne bağlı İğneada Beldesi’nde 8 Ağustos 2004 tarihinden kendisinden haber alınamayan Tolga Baykal Ceylan’ın akıbetinde önemli bir aşamaya geldi. Araştırmalar, resmi bilgi ve belgeler Ceylan’ın “gözaltı” kayıplarından olmadığını ortaya çıkardı. Komisyon başkanı Üskül, “Bunu faili meçhul bir olay olarak değerlendirmek mümkün değildir. Güvenlik güçlerinin yaptığı uygulama sonrasında kaybolan bir kişi değildir. Bir asayiş sorunu olarak karşımıza çıkıyor” dedi.



Araştırmada sürülen izlere göre, Tolga Baykal Ceylan, çevresindekilere çık sık ‘yurtdışına çıkacağım” diyor. İğneda’da sınıra çok yakın köylerden olan Beğendik ve Limanköy’de keşif yapıyor. Bu keşifleri sırasında herkese Bulgaristan’ı soruyor.

Ceylan yaşıyor mu?

Komisyon başkanı Üskül, eldeki verilere bakıldığında Tolga Baykal Ceylan’ın Bulgaristan’a geçme niyeti taşıdığına dikkat çekti ve “ Bu isteğini gerçekleştirip gerçekleştirmediği, nasıl gerçekleştirdiği not olarak şimdilik net olarak ortaya konulamadığı için kaybının ve akıbetinin ne olduğuna tam olarak ulaşılamamıştır”.

Üskül, gazetecilerin, “Tolga Ceylan yaşıyor mu” sorusuna, yurtdışında olabileceğine ilişkin ihtimale dikkat çekti ve Emniyet tarafından İnterpol’e bildirildiğini söyledi.

Kadriye Ceylan’ın, komisyonun bu araştırmaları sırasında ilginç bir tutum sergilediğini anlatan Üskül, “Araştırma başlatıldığında Tolga’nın annesi Kadriye Ceylan ile avukatı Eren Keskin’le görüşme yaptık. Kadriye Ceylan’ın tutumu ilginçtir. Bizi arayıp, ‘ne yaptınız’ diye sormadı”.

Eski özel harekatçı Ayhan Çarkın’ın dinlemesine ilişkin komisyon üyesi CHP’li Ahmet Ersin’in başvurusunu, “ Bizim bu saatten sonra komisyonu toplama ihtimalimiz yok” diye yanıtladı.

Cezaevine ziyaret

Üskül, Ceylan araştırması sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'’n 26 Mart 1999'dan 24 Temmuz 1999'a kadar kaldığı Pınarhisar Kapalı Cezaevi’ni ziyaret ettiklerini söyledi. Çevredeki küçük cezaevlerinin kapanması nedeniyle Panırhisar’da mahkum sayısında artış bulunuyor.