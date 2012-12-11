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TBMM'den cemevi talebine ret: Aleviliğin ibadet yeri cemevi olamaz

TBMM Başkanlığı, Diyanet'in görüşlerine de yer verilerek cemevi talebinin neden reddedildiği açıkladı

11 Aralık 2012 09:47

CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün cemevi talebiyle açtığı davaya savunma gönderen TBMM "Aleviliğin ibadet yeri de camidir, cemevi olamaz" dedi.

TBMM'de cemevi açılmasına yönelik talebi reddedilen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava, kadim tartışmayı yeniden alevlendirecek.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'teki haberine göre; TBMM Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen 4 sayfalık metinde, Diyanet'in görüşlerine de yer verilerek cemevi talebinin neden reddedildiği şöyle açıklandı:

"Hıristiyanlıkta da Katolikler, Protestanlar gibi alt gruplar vardır. Alevilik de İslam'ın alt yorumudur. Aleviliğin cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yeri olamaz. Cemevi ve benzeri yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkan yoktur. Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'nde bile ibadethane olarak cami vardır"

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