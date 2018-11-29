TBMM'deki T.C. önerisini AKP reddetti, HDP ve MHP çekimser kaldı

TBMM’de İyi Parti’nin verdiği araştırma önergesi ile gündeme gelen T.C. ibaresinin kamu kurumlarının tabelalarına yeniden yazılması teklifi reddedildi. Teklife AKP'liler ret, HDP ve MHP'liler çekimser kaldı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre dün yapılan görüşmede, “T.C.” ibaresinin tabelalara yeniden getirilmesi talebine dair konuşan İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının adlarından ve hangi kamu iktisadi teşebbüslerin adlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırıldığını sorup, bu ibarenin ne amaçla kaldırıldığı ve talimatlarının kimler tarafından verildiğinin tespit edilmesi gerektiğini” söyledi. Öztürk bu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Önerge" CHP ve İYİ Parti’nin ‘Evet’, HDP ve MHP’nin ‘Çekimser’ ve AK Parti’nin ret oylarıyla reddedildi.