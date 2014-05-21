TBMM'deki Soma görüşmesine sadece 78 milletvekili katıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Soma'da meydana gelen maden kazalarının araştırılmasına dair Araştırma Önergesi görüşmeleri başladı. Görüşmelere milletvekilleri fazla ilgi göstermedi ve koltukların büyük kısmı boş kaldı.
TBMM Genel Kurulu’nda Soma’da 301 can kaybına neden olan maden kazasının araştırılmasına dair Araştırma Önergesi görüşmeleri yapılıyor. Doğan Haber Ajansı’ndan Fırat Keskinkılıç’ın haberine göre, bugün TBMM'de yapılan görüşmelere sadece 78 milletvekili katıldı.
Meclis'te 539 milletvekili var
539 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de partilere göre dağılım şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi 313
Cumhuriyet Halk Partisi 131
Milliyetçi Hareket Partisi 52
Halkların Demokratik Partisi 27
Bağımsız Milletvekili 14
Barış ve Demokrasi Partisi 2