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TBMM'deki Soma görüşmesine sadece 78 milletvekili katıldı

Soma faciasıyla ilgili araştırma önergesi görüşülürken TBMM sıraları boş kaldı

21 Mayıs 2014 20:39

TBMM Genel Kurulu'nda Soma'da meydana gelen maden kazalarının araştırılmasına dair Araştırma Önergesi görüşmeleri başladı. Görüşmelere milletvekilleri fazla ilgi göstermedi ve koltukların büyük kısmı boş kaldı.

TBMM Genel Kurulu’nda Soma’da 301 can kaybına neden olan maden kazasının araştırılmasına dair Araştırma Önergesi görüşmeleri yapılıyor. Doğan Haber Ajansı’ndan Fırat Keskinkılıç’ın haberine göre, bugün TBMM'de yapılan görüşmelere sadece 78 milletvekili katıldı.

 

Meclis'te 539 milletvekili var

 

539 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de partilere göre dağılım şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi 313

Cumhuriyet Halk Partisi 131

Milliyetçi Hareket Partisi 52

Halkların Demokratik Partisi 27

Bağımsız Milletvekili 14

Barış ve Demokrasi Partisi 2

 

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