'TBMM'deki kavga'sonrası barışma yemeği

T24 - TBMM'deki kavga ile ilgili olarak TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin devreye girdi. Şahin Meclis başkanvekilleri ile grup başkanvekillerini yemekte bir araya getirecek. Barışma yemeği için randevu 8 Şubat Pazartesi'ye verildi.

Yemeğe o gergin oturum yöneten Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu'nun yanı sıra diğer başkanvekilleri Sadık Yakut, Nevzat Pakdil ve Meral Akşener çağırıldı.





Parti grupları adına da grup başkanvekilleri masada olacak. Masanın başında Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin oturacak, hem yemek yenecek hem de olanlar tartışılacak. Aynı tablonun bir daha yaşanma-ması için neler yapılması gerektiği görüşülecek.





Şahin, kavganın ardından yaptığı açıklamada herkesi sağduyuya davet etmiş, Başkanlık Divanı'nı toplantıya çağıracağını söylemişti.