-TBMM'DEKİ KAVGA GUARDIAN'DA ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - İngiliz gazetesi Guardian'ın internet sitesinde yayımlanan fotoğraflı bir haberde, TBMM'nin de aralarında yer aldığı parlamentolardaki milletvekili kavgalarına yer verildi. ''Meclis Kavgaları'' başlığıyla verilen haberde, ''2010 yılının meclis kavgaları. Çünkü bazen tartışma tek başına yeterli değil'' yorumunda bulunularak, bazı ülke meclislerinden kavga kareleri yer aldı. Haberde Türkiye'den AK Parti ve CHP milletvekillerinin bir meclis oturumunda kavga ettiği fotoğraf kullanıldı. 8 karenin kullanıldığı haberde Ukrayna meclisinden 3 kavga fotoğrafı yer alıyor. Karelerden birinde Rusya'nın Karadeniz Filosunun 2042 yılına kadar Ukrayna'da kalmasıyla ilgili anlaşmanın tartışıldığı oturumda, yumurta atılmasından sonra başlayan kavga fotoğraflanmış. 27 Nisan 2010 tarihli ikinci fotoğrafta ise kavga başlamadan hemen önce, meclis başkanı Volodimir Litvin'in muhalif milletvekillerinin attığı yumurtalardan korunmaya çalışılması görüntülenmiş. Litvin'i şemsiye tutarak yumurtalardan korumaya çalışan talihsiz güvenlik görevlilerinden birinin başına ise yumurtalardan biri isabet etmiş. Ukrayna meclisiyle ilgili üçüncü fotoğrafta da bu ay masa ve koltukların kullanıldığı kavga görüntüleniyor. Guardian'da ayrıca bu ay İtalya alt meclisinde Başbakan Silvio Berlusconi hükümetiyle ilgili güven oylamasında çıkan kavganın fotoğrafına yer verilirken, ''en azından hiç kimse geçen yıl olduğu gibi, Başbakanın yüzüne heykelcik atmadı'' yorumunda bulunuluyor. Guardian'ın haberinde Nijerya parlamentosunda haziran ayında çıkan kavga ile, Tavvan'da muhalefetteki Demokratik İlerleme Partisi üyeleriyle iktidardaki Milliyetçi Parti üyeleri arasında temmuz ayında çıkan kavganın fotoğrafları da bulunuyor. Guardian'ın haberinde yer alan ilginç fotoğraflardan birisi de Arjantinli kadın milletvekili Graciela Camano'ya ait. Camano'nun, 17 kasımda Kongre'de, bütçe üzerinde anlaşmazlığa düştüğü Carlos Kunkel adlı erkek milletvekilini tokatladığı fotoğraf yer alıyor. Arjantinli kadın milletvekili Camano'nun Kunkel'i tokatladığı anın görüntüleri tüm dünya televizyonlarında da yayımlanmıştı.