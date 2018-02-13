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TBMM'deki cinsel taciz için Meclis araştırması talebi

TBMM'de çalışan bir memurun, 16 yaşındaki stajyer öğrenciyi 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıkmıştı

13 Şubat 2018 21:51

Hülya Karabağlı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) memur olarak çalışan F.K.'nın 16 yaşındaki stajyer lise öğrencisini 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

”Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin ve Türk milletinin kalbidir. Milletin temsil edildiği Meclis, bu tür iddiaların şüphesini dahi kaldıramaz” diyen Tanal, iddiaların araştırılması, olayın perde arkasının ortaya çıkarılması, sorumlu kişilerin tespit edilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Mahmut Tanal tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan önerge şöyle: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binasında bir Meclis personelinin lise öğrencisi stajyer kıza tacizde bulunduğu iddiaları basında yer almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin ve Türk milletinin kalbidir. Milletin temsil edildiği Meclis, bu tür iddiaların şüphesini dahi kaldıramaz.

Taciz olayı geçtiğimiz hafta TBMM ana binasında meydana geldiği söylenmektedir. İddiaya göre 52 yaşındaki sözleşmeli memur F.K. lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etmiştir. Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirmiştir. Tacize uğrayan lise öğrencisi genç kızın, birim yetkililerine taciz olayının 4 aydır devam ettiği, kendisini tehdit eden F.K.’dan korktuğu için kimseye söyleyemediği iddialarının araştırılması, olayın perde arkasının ortaya çıkarılması, sorumlu kişileri tek tek tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü ’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim."

TBMM'den açıklama 

 52 yaşındaki  Meclis çalışanın taciziyle  ilgili  TBMM’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

 Her yıl belirli sayıda öğrenci, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde Kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktadır.

Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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