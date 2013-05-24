TBMM'deki arbede CHP'li vekili yordu, bağdaş kurup dinlendi

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP'li ve CHP’li milletvekilleri arasında arbede yaşandı. CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu da yasaklarla ilgili konuşurken protesto için TBMM Kürsüsü'nde bağdaş kurup yere oturdu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren ve "temel kanun" olarak görüşülen teklifin ikinci bölümü üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde konuştu.

Gök, 18 saattir kurallara aykırı olarak çalıştıklarını savunarak, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, "Bu yaptığınız çalışma sağlığa aykırı" diye seslendi.

Gök’ün, "Böyle bir kepazelik olmaz. Ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz, yasayı bilmiyorsunuz, hiçbir önergeyi okumadan elinizi indirerek kaldırarak oylamalara katılıyorsunuz ve kendinizi milletvekili zannediyorsunuz. Siyaset kurumunu ayaklar altına alıyorsunuz. Siyaset kurumu ahlaka dayanır ama bu sizde yok. Nasıl insanlarsınız böyle" sözleri, AKP'li ve CHP’li milletvekilleri arasında gerginliğe neden oldu.

Gök’ün bu sözleri üzerine, AKP’li milletvekilleri kürsüye yürüdü. CHP’lilerin de kürsüye doğru yönelmesiyle AKP’li ve CHP’li milletvekilleri karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Zaman zaman itişmelerin yaşandığı Genel Kurul’daki gerginlik uzun süre devam etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi.

AKP’li ve CHP’li milletvekilleri arasındaki gerginlik sürdü. Tartışmaya MHP’li milletvekilleri de katılarak AKP’lilere tepki gösterdi.

Bu sırada, AKP’li ve CHP’li milletvekilleri, birbirlerine karşılıklı olarak hakaret içeren sözler söyledi. Arbede sırasında arada kalan CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, milletvekili sırasına oturarak bir süre dinlendi. Aslanoğlu’nun salondan çıkarken ayağının aksadığı görüldü.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olay sırasında 7-8 AKP’li milletvekilinin kendisine ve Aslanoğlu’na tekme attığını iddia etti.



Gök’e kınama cezası istemi



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifi görüşme imkanı olmadığını savunarak, görüşmelerin sonlandırılmasını önerdi.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "En sert eleştirileri yapıyorlar. Buna kimsenin itirazı olamaz ama hiç kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Buna karşı tepkimi ortaya koyuyorum. Hiç kimse AK Parti Grubu’na hakaret edemez" dedi.

Canikli, CHP’li Gök’e kınama cezası verilmesini istedi.

Yeniden söz alan Hamzaçebi, "Elbette milletvekillerinin yaralayıcı bir üslup kullanmaması gerekir ancak bir milletvekilinin yaralayıcı, kırıcı bir üslup kulanmış olması, milletvekiline, muhalefet partisine saldırma, tekmeleme hakkını vermez. Sayın Canikli, siz kalkıp kürsüye yürüyorsunuz. Grup başkanvekilinin görevi, grubunu yakıştırmaktır. Kınıyorum bu tutumu" diye konuştu.

Hamzaçebi "Yasanız size hayırlı olsun" diyerek, CHP’li milletvekilleriyle Genel Kurul’dan ayrıldı. CHP’li Özel, Genel Kurul’dan ayrılırken "tekme atan kalleşlerin hepsini kınıyorum" diye bağırdı.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. 15 saattir çalışıyoruz. Buna fiziğin, psikolojin tahammül etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu sonuç doğaldır. Bunun bir daha yaşanmaması için tedbir almak mecburiyetindeyiz, yoksa burada çok daha kötü şeyler olabilir. Sayın Canikli’nin bu tepkisini doğru bulmuyorum. Grup başkanvekilleri olarak her şeyden önce gruplarımıza sahip olmak durumundayız" Genel Kurul, teklifi yasalaştırmak için 17 saat mesai yaptı.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, teklifin yasalaşmasının ardından, saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.