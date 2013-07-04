TBMM'deki 4 parti Mısır darbesini kınadı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mısır'daki askeri darbeyi kınayan bildiri yayınladı.

Bildiriye, AKP, CHP, MHP ve BDP milletvekilleri imza koydu.

Bildiride, dünyadaki örneklerden bilindiği üzere darbe zamanlarında idamlar, işkenceler, uzun gözaltılar, haksız tutuklamalar ve başkaca insan hakları ihlallerinin olağan biçimde yaşandığının herkesçe bilindiği belirtildi.

Demokrasilerde seçilmiş iktidarların ancak yine önceden belirlenmiş kurallarla el değiştirdiği ifade edilen bildiride, şöyle denildi:

"Bunun dışında yapılan her türlü müdahale demokrasiye, hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Mısır'da yapılan da daha önce onlarcasını gördüğümüz, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını ayaklar altına alan darbelerden biridir. Yetkisiz bir şekilde gasp edilen iktidar, derhal halka iade edilmelidir. Dünyadaki bütün demokratik kurum ve kişiler, içinde insan hakları ihlali potansiyeli barındıran böylesi girişimlere karşı açıkta tavır almalıdır.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Mısır'daki askeri darbeyi kınar; iktidarın bir an evvel teslimini ve darbe girişimlerinin bir daha tekrarlanmamasını temenin ediyoruz."