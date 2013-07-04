T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM'deki 4 parti Mısır darbesini kınadı

AKP, CHP, MHP ve BDP'nin imzaladıkları bildiriyle Mısır'daki darbe kınandı

04 Temmuz 2013 14:47

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mısır'daki askeri darbeyi kınayan bildiri yayınladı.

Bildiriye, AKP, CHP, MHP ve BDP milletvekilleri imza koydu.

Bildiride, dünyadaki örneklerden bilindiği üzere darbe zamanlarında idamlar, işkenceler, uzun gözaltılar, haksız tutuklamalar ve başkaca insan hakları ihlallerinin olağan biçimde yaşandığının herkesçe bilindiği belirtildi.

Demokrasilerde seçilmiş iktidarların ancak yine önceden belirlenmiş kurallarla el değiştirdiği ifade edilen bildiride, şöyle denildi:

"Bunun dışında yapılan her türlü müdahale demokrasiye, hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Mısır'da yapılan da daha önce onlarcasını gördüğümüz, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını ayaklar altına alan darbelerden biridir. Yetkisiz bir şekilde gasp edilen iktidar, derhal halka iade edilmelidir. Dünyadaki bütün demokratik kurum ve kişiler, içinde insan hakları ihlali potansiyeli barındıran böylesi girişimlere karşı açıkta tavır almalıdır.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Mısır'daki askeri darbeyi kınar; iktidarın bir an evvel teslimini ve darbe girişimlerinin bir daha tekrarlanmamasını temenin ediyoruz."

ETİKETLER

tbmmmısırdarbekınamaakpchpmhpbdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24