TBMM'deki 4 parti, Akşener’in partisi için ne dedi; 'Hepimizin iyiliği adına olacaksa amenna' temennisi kimden?

İçişleri Bakanlığı’na verdiği kuruluş dilekçesinin ardından İyi Parti’nin kuruluşu hakkında açıklamalarda bulunan ve partinin bazı organlarını belirleyen Meral Akşener’e iktidar ve muhalefet kanadından önemli değerlendirmeler yapıldı.

Eski Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, iktidar partisinin aktif siyasette bir milletvekili olarak bir başka partiyle yorum yapmanın şık olmadığını ifade etti. “Millet partiyi tutarsa kimsenin söz söylemeye hakkı olmaz diyen” Üstün, tozlu raflara gitmiş yüzlerce parti hatırlatması da yaptı.

Meclis’te gurubu bulunan siyasi partiler İyi Partisi’ne temkinli yaklaştıkları görülürken HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,” Barış, özgürlük, hepimizin iyiliği adına olacaksa amenna” dedi. Yıldırım, “İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek” sloganını beğendiğini ifade etti.

T24’ün İyi Parti’ye ilişkin sorularına değerlendirmeler şöyle:

“Herhangi değerlendirme için erken”

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: CHP olarak iktidarı hedefleyen bir partiyiz Türkiye’deki tüm kesimlere hitap eden partiyiz. Partinin programı, vaatleri her şey Türkiye’nin geneline hitap etmek için yapılıyor. Yeni partiler kurulur, kapatılır, seçime girerler buz bunları Türkiye’de herkesin siyaset yapmak hakkı ve özgürlüğü vardır. İsteyen istediği şekilde partiyi kurar halkın karşısına çıkar. Burada gözetilmesi gerek şu, bir defa yarışa giren partilerin halkın karşısına eşit imkanlarla çıkması, mücadele yürütmesi ve vatandaşın eşit haklara sahip olması. Bizim bakış açımız bu, herhangi bir değerlendirme yapmak için erken.

“Hepimizin iyiliği adına olacaksa amenna”

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım: Barış, özgürlük, hepimizin iyiliği adına olacaksa amenna. Partinin sloganını beğendim.

“Millet tutarsa kimsenin söz söylemeye hakkı olmaz”

AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün: Ben Ak Partide aktif siyaset yapan Sakarya milletvekili olan bir siyasetçiyim. Başka bir siyasi partinin iyi ya da kötü olduğu yorumunu yapmak şık olmaz. Ama şunu biliyoruz ki; Türk siyasi parti hayatında yüzlerce bu şekilde parti kurulmuştur. Partiler logoları isimleriyle değil vatandaşa vaat ettikleri, vatandaşın gönüllerine girebiliyorlar mı, tüzükleri. Programları ne getiriyor buna göre millet tarafından değerlendirilir. Bizim şudur budur demememiz çok fazla anlam ifade etmez. Önemli olan milletin ne diyeceği, şayet beli bir partiyi tutar ise kimsenin söz söylemeye hakkı olmaz. Ama biz de biliyoruz ki Türk siyasi hayatında tozlu raflara gitmiş yüzlerce parti var. Bakacağız ve göreceğiz.

“Faydalı ise yapsınlar”

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Türkiye siyasette zor günler geçiriyor, yalnız siyasette değil her branşta her dalda da insanlar bir şey yaparken şöyle bakmalı, bu yaptığım faydalı mı değil mi. Faydalı ise yapsınlar değilse yapmasınlar çünkü bu ülkenin zararlı bir şeyi kaldıracak hali kalmadı artık.