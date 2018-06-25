TBMM'de yeni dönem; Cumhurbaşkanı yardımcıları yemin edecek, Meclis Başkanı seçim takvimi başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak kesin sonuçların 5 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacağını söylemesinin ardından Meclis takvimi işlemeye başlayacak. Bu takvime göre, TBMM’nin temmuzun ilk diliminde toplanarak 600 milletvekili için and içme töreni düzenlenecek.

Yeni dönemde belirlenmesi halinde Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar da yemin ederek göreve başlamış olacak. Sistem değişikliği kapsamında Başbakanlık makamı kaldırılıyor. Parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım'ın görevi de cumhurbaşkanının yemin etmesiyle resmen sona eriyor. Cumhurbaşkanı yemin edinceye kadar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler yetki kararnamesiyle hayata geçirilmesi bekleniyor.

TBMM’de and içme töreni en yaşlı üye tarafından gerçekleştirilecek, geçici başkanlık divanı oluşturulacak. Meclis'in en yaşlı üyesi Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle açılış töreninde başkanlık koltuğuna oturup oturmayacağı belli değil.

Yemin töreniyle TBMM Başkanlığı takvimi işleyecek. Meclis'in toplandığı ilk birleşimde, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları alınacak. Milletvekili yemin töreninden sonra, ilk 5 gün içinde TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak. İkinci 5 günlük sürede de seçimler gizli oylama ile gerçekleştirilecek.TBMM’nin yeni dönemi halen yürürlükte olan iç tüzük hükümlerine göre yapılacak. Söz konusu hükümler şöyle.

İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama

MADDE 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır.

Andiçme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olur.

Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçerler.

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler.

Milletvekilleri andiçerek göreve başlarlar. Andiçmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamazlar.

Geçici Başkanlık Divanı

MADDE 8- Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir.

En genç altı milletvekili de, geçici olarak kâtip üyelik yaparlar.

Başkanlık Divanının kuruluşu

MADDE 9- Başkanlık Divanı, bir Başkan; dört başkanvekili; yedi kâtip üye; üç idare amirinden kurulur.

Gerektiğinde, Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine kâtip üyelerin veya idare amirlerinin sayısını artırabilir.

Başkan seçimi ve süresi

MADDE 10- Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıldır.

Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanır. Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanır.