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TBMM'de yemin törenini kimin yöneteceği belli oldu

"Uygun koşulları oluşturacak"

27 Haziran 2018 14:43

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini bildirdi. Meclis yönetimi ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacak.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran seçiminde bir süredir tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda seyyar sandık uygulamasıyla oy vermişti. Antalya'da oy kullanan kızı Aslı Baykal ise babası için "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız" demişti.

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