TBMM'de sürpriz tatilin nedeni Davutoğlu mu?

Torba tasarı görüşülürken TBMM’nin tatile girmesi, Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’ne çıkmasının ardından Başbakan olacağı iddia edilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla ilgili gensoru önergesinin görüşülmesini engellemek için yapılan bir hamle olarak yorumlandı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre kulislerde, Davutoğlu’nun olası başbakanlığına karşı çıkması muhtemel Ak Partililerin gensoru oylamasına katılmayabileceği, bunun ise hem Davutoğlu’nu güç duruma düşüreceği hem de parti içinde büyük sorun olduğu görüntüsüne yol açacağı konuşuluyor.

Habere göre, Meclis’in Erdoğan’ın talimatıyla sürpriz şekilde tatil edilmesinin ardındaki diğer sebepler ise muhalefetin Erdoğan’ın statüsüne itirazları, AKP kulislerinde ‘kırılma’ endişesi ve Gül’ün halen elinde olan veto hakkı…

Milliyet gazetesinin bugünkü (15 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “4 gizli gerekçe Meclis’i ‘kapattı” başlıklı haber şöyle:

“4 gizli gerekçe Meclis’i ‘kapattı”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kendisinden sonra Ak Parti ile hükümetin başına geçecek ismin belirlenmesi konusundaki istişarelerini sürdürürken TBMM sürpriz bir kararla tatile girdi. Kulislerde, Erdoğan’ın talimatıyla alınan tatil kararının perde arkasında dört gerekçenin olduğu konuşuluyor.

Erdoğan’ın Meclis kapanmadan mutlaka yasalaşacağını söylediği torba tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece alınan sürpriz bir kararla bu Ekim ayına bırakıldı. 21 Ağustos’a kadar çalışmayı bekleyen Ak Parti milletvekillerini de şaşırtan Meclis tatili kararının ardında kulislere yansıyanlara göre şu 4 önemli gerekçe yatıyor:

Davutoğlu’na karşı itiraz endişesi

1- Tatil kararının alınmasında en önemli etkenlerin başında, adı Başbakanlık ve Ak Parti Genel Başkanlığı için geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında cumartesi günü yapılacak gensoru oylamasında olası kötü sürprizi önleme düşüncesi geliyor. Kulislerde, Davutoğlu’nun olası başbakanlığına karşı çıkması muhtemel Ak Partililerin gensoru oylamasına katılmayabileceği, bunun ise hem Davutoğlu’nu güç duruma düşüreceği hem de parti içinde büyük sorun olduğu görüntüsüne yol açacağı konuşuluyor.

2- İddialara göre, tatil kararı alınarak, muhalefetin Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlık unvanının düştüğü iddialarının tartışılması engellenmiş oldu.

3- TBMM’de sürekli bir araya gelen milletvekillerinin kulis faaliyetinin parti içinde görüş ayrılıklarını derinleştireceği endişesi bertaraf edildi.

4- Torba tasarıda anayasaya aykırı olduğu öne sürülen düzenlemelerin görev süresinin sonunda olan Abdullah Gül tarafından küçük bir ihtimal dahi olsa veto edilebileceği ihtimali tatil kararıyla ortadan kalmış oldu.

Muhalefet razı oldu

Tatil kararına CHP muhalefet etmedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milliyet’in TBMM’nin tatile girmesi konusundaki Danışma Kurulu kararını neden imzaladıkları ve Davutoğlu hakkındaki gensoru ile Başbakan hakkındaki soruşturma önergesinin ne olacağı sorusuna, şu yanıtı verdi: “Gensoruyu görüştürürsek hükümet üyelerinin hâlâ görevde olduğunu kabul etmiş olacaktık. O nedenle zaten gensoruyu geri çekmeyi planlamıştık. Torba tasarı da zaten görüşülemez hale geldi. O nedenle tatil kararı aldık.”

‘Üçüncü dönem’ kulisi

TBMM’nin tatil kararı aldığı gece 01.30 sıralarında adı Başbakanlık için geçen Binali Yıldırım’ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi dikkati çekti. Yıldırım’la sohbet konularından biri Erdoğan’ın Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) başbakan adayı için isim istediğinde, “üç dönemlikleri yazmayın” deyip demediği oldu. Yıldırım’ın, milletvekillerine Başbakan’ın böyle bir sözünün olmadığını söylediği öğrenildi. Yıldırım’ın bu yanıtı, MYK’ya katılan bir başka yetkili ağız tarafından da teyit edildi. Bir milletvekilinin Başbakan’ın tarif ettiği başbakan ve genel başkan kriterlerinin Davutoğlu ve kendisine uyduğu yönündeki sözlerine Yıldırım, “Hadi ya, yapma yahu” şeklinde karşılık verdiği gözlendi. Milletvekilleri arasında Yıldırım’ın da Başbakanlık için potaya girdiği hatta yüzde 51 şansının olduğu yorumları yapıldı.

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın torba kanun gerekçesiyle TBMM’de bulunsa da milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler yaptığı gözlendi.