TBMM'de son dakika değişikliği: MİT verilen 'her türlü görevi' yerine getiremeyecek

TBMM'de görüşülen yeni MİT kanununda MİT'in görevleri arasında yer alan "Bakanlar Kurulu'nca verilen her türlü görevi yerine getirmek " cümlesindeki "her türlü" ibaresi metinden çıkarıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda, MİT Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sona erdi. Genel Kurul yarın saat 14.00’da tekrar açılacak ve teklif maddelerini görüşmeleri devam edecek.

Teklifin birinci maddesinde AKP’nin önergesiyle değişiklik yapıldı.

Buna göre, MİT'in görevleri arasındaki "Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirmek " cümlesindeki "her türlü" ibaresi metinden çıkarıldı.

İkinci fıkrada yapılan değişiklikle de "üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak" ibaresi metne eklendi.

Birinci madde kabul edildi.

Kabul edilen birinci maddeye göre, "Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nca verilen görevleri yerine getirmek", "Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak", "İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, çağdaş istihbarat teşkilat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri temin etmek" MİT'in görevleri arasında yer alacak.

MİT'e kanunla sayılan görevler dışında görev verilemeyecek.