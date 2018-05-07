TBMM'de seçim paketi görüşmeleri öne çekildi; üniversiteleri bölme tasarısı zamana mı yayılıyor?

TBMM Genel Kurulu’nda, 8 Mayıs Salı gününden itibaren emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenmesi, imar affı gibi düzenlemelerin yer aldığı Torba Tasarı görüşmelerine başlanacak.

Geçtiğimiz hafta karar yeter sayısı bulunamadığı için bu haftaya ertelenen 13 üniversitenin bölünmesini öngören tasarının durumu ise merak konusu.

TBMM Genel Kurulu’nun geçtiğimiz hafta 7 maddesi görüşülen tasarı üzerinde MHP Grubu, İyi Parti’nin “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" adının "Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ve “Kayseri Üniversitesi" nin "Kayseri Alparslan Türkeş Üniversitesi" olarak değiştirilmesine ilişkin verdiği iki adet önergeyi reddetmişti.

AKP ve MHP Grubunun önergelere ilişkin açıklamaları ve genel kuruldaki konuşmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

KADİR KOÇDEMİR (Bursa) - Sivas'ta yeni kurulan üniversiteye merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verilmesiyle ilgili önerge hakkında karşınızdayım.

Bu kanun tasarısıyla Sivas'ta bugün yeni bir üniversite kurulmaktadır. Bu üniversiteye Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verilmesi hem onun hatırasına bir hürmet mahiyetinde olacak hem de kendisi "Ben namlusunu millete çeviren tankın önünde selam durmam" diyen birisidir. "Haksız bir davada zirve olacağıma, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim." diyen birisidir; üniversite gençlerine "Bir elinizde bilgisayar, bir elinizde Kur'an olsun." diyen birisidir. Hâliyle bu isim, o üniversitede barıştan yana, bilimden yana, adaptan, edepten yana ve kardeşlikten yana bir hava oluşturacaktır.

O bakımdan, önergemizin kabulüyle Sivas'a, Sivaslılara bu yiğit evlatlarını ve Türk gençliğine bu güzel önderi, adını da orada yaşatma imkânı vereceğinizi ümit ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Önergeye "Hayır." dememiz usuli bir işlemden ibarettir diye söz aldım. Çünkü daha önce benzer teklifler olduğunda sadece Başbakanlık yapan ve Cumhurbaşkanlığı yapan kişilerin üniversitelere isimleri verilmesi gerektiği ilkesel olarak karara bağlanmıştı, benzer isimlerin de diğer kurumlara, benzer yatırımlara isim olarak eklenebileceği ifade edilmişti. Kaldı ki ileride o prensip karar tekrar gözden geçirilebilir, bu karar gereği ortak bir önergeyle benzer bir çalışmaya imza atılabilir.

KADİR KOÇDEMİR (Bursa) - Sayın Başkan, "Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yapmış isimler" kriterinin Türkiye'deki realiteyle bağdaşmadığı arz etmek istiyorum. İsim zikretmek istemiyorum bir kıyaslama olur diye ama Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık yapmadan üniversitede ismi olan pek çok kıymetli şahsiyetler vardır; bunu arz etmek istedim.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) -Şimdi, değerli milletvekilleri, bu üniversiteyi madem ki kurmak istiyorsunuz, bir üniversite kurmak istiyorsunuz ki Abdullah Gül Üniversitesi kuruluyor Kayseri'nin merkezinde… Şimdi yeni bir üniversite kurma ihtiyacınız varsa kurun ama siz tutup da zaten 64 bin öğrencisi bulunan bir üniversiteyi böldüğünüz zaman çok mu iyi eğitim vereceğinizi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey mümkün değil. Eğitim sisteminizde, kalitenizde bir değişiklik olmayacak. Niçin buna tevessül ediyorsunuz? Yani, kadrolaşmak mı istersiniz, rektör atamak mı istiyorsunuz, kendi görüşünüzde birini? Bunun için yapıyorsanız üniversitelerimizi lütfen siyasete alet etmeyin. "Bilim" dediğimiz şey, siyaset üstü olmak üstü olmak zorunda olan bir şeydir. Şimdi, madem ki "Kayseri Üniversitesi" adıyla bir üniversite kuruyorsunuz, o zaman, bakın, 1975'ten itibaren iki dönem Başbakan Yardımcılığı da yapmış rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in adını verelim Kayseri'ye çünkü onun doğum yeri, memleketi daha doğrusu, doğum yeri Lefkoşa ama asıl memleketi Yukarı Köşkerli, Pınarbaşı'nda. O memleketli, oralı. O zaman bu ismi verelim. Yani şimdi siz "Başbakan olmasını bekliyoruz." diyorsunuz, onu örnek gösteriyorsunuz, alın, bu da Başbakan Yardımcısı, ne farkı var Başbakan olmaktan? İkincisi, ya bu kutsal kitapta, Kur'an-ı Kerim'de yazan bir hüküm müdür yani illaki bunun ismi verilir verilmez diye? Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa çıkarır, kabul eder ve verir, eğer vermek istiyorsanız ama bunu vermek istemiyorsanız da söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Nitekim, bakın, rahmetli Alparslan Türkeş Türk siyasi hayatında son derece önemli olan, önemli bir yeri olan insandır. Milliyetçiliğin asıl duayeni sayılır.

Atatürk'ten sonra -ki altı okun birisi milliyetçiliktir- Türk gençlerine milliyetçiliği aşılayan en önemli isimdir. Şimdi siz bundan vazgeçiyorsunuz, isim vermeyeceğiz diyorsunuz, reddediyorsunuz. Ama vakıf üniversitelerin de olsa, madem ki vakıf üniversitelerinde şahısların isimleri vardır öyleyse devlet üniversitelerinde niye olmasın? İlla başbakan mı olması lazım? Ama siz "Korkut Ata" diyorsunuz, Korkut Ata başbakan mı oldu? Tarihî bir şahsiyet Korkut Ata, "Dede Korkut" dediğimiz kişi. Yani bu, başbakan mı oldu da onun ismini verdiniz? Hayır. Melikşah Üniversitesi var Kayseri'de, niye onu veriyorsunuz, başbakan mı oldu? Dolayısıyla, ben tekrardan söylüyorum ki: Kayseri Üniversitesine, o zaman, merhum Alparslan Türkeş'in isminin verilmesini milletvekili arkadaşlarımızdan istirham ediyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş partimiz Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu ve Genel Başkanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'in bizlere miras bıraktığı fikir, ilke ve programların kurumsal yapısıyla ve tüzel kişilikle ifade edildiği bir partidir ve yegâne temsilcisidir. Alparslan Türkeş ismi ile Milliyetçi Hareket Partisi ismi birlikte, özdeştir. Alparslan Türkeş demek, Milliyetçi Hareket Partisi demektir; Milliyetçi Hareket Partisi demek, Alparslan Türkeş demektir. Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakati ve rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere "Alparslan Türkeş" adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz. Bu gayretlerin siyasi nema elde etmek amacıyla ince siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz.

Alparslan Türkeş'in partisini terk edenler, "Ülkücü bir parti olmayacağız, MHP'nin devamı olmayacağız." açıklamasını yapanlar; kurdukları partide Başbuğ Türkeş'in adını, üç hilali, bozkurt işaretini yasaklayanlar; konuşmalarında Alparslan Türkeş'e dair herhangi bir atıfta bulunmayanlar, parti programlarında milliyetçiliğe yer vermeyenler şimdi Başbuğ Alparslan Türkeş'i istismara yeltenmişlerdir. Alparslan Türkeş'i reddedip adını anmaktan imtina edenlerin Türkeş'i hakları yoktur. Malumunuz olduğu üzere, üniversitelerin bölünmesi suretiyle ortaya çıkan yeni yapılar ve üniversite isimleri, özellikle üniversite camialarında yoğun tartışma konusu yapılmıştır.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Böyle tartışmalı bir ortamda, bölünen bir üniversitenin bir parçasına "Alparslan Türkeş" adının verilmesini teklif etmek, her şeyden evvel Alparslan Türkeş'in hatırasını incitecektir. Bu önergeler, reddedilmek, istismar etmek ve siyasi rant için verilmiş önergelerdir.

Aziz Türk milletinin gönlüne taht kuran Başbuğ Alparslan Türkeş'in adı en iyi yerlere, kurumlara layıktır ancak mevcut siyasi konjonktürü fırsat gibi değerlendirip atraksiyon yapmayı da uygun görmüyoruz ve bu önergeye "ret" oyu vereceğimizi ifade ediyoruz