TBMM'de seçim günü (2)

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OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı

20 Kasım 2017 18:39

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. TBMM Başkanlığı için, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarışıyor. İsmail Kahraman genel kurul öncesi salonu dolaşarak milletvekilleri ile tokalaştı. Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da oy verme işlemine katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte aynı anda oyunu kullandı.

İLK TUR SONUÇLARI

TBMM Başkanlığı seçimi 1. tur oylaması sona erdi. Toplam 500 milletvekilinin oy kullandığı seçim sonuçları şu şekilde oldu: AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman: 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı:38, CHP Zekeriya Temizel: 113, MHP Celal Adan: 40, HDP\'den Selma Irmak:39, İYİ Parti Yusuf Halaçoğlu: 6 

Oy çoğunluğu sağlanamadığı için 2. tur oylamasına geçildi.

 

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