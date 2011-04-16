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TBMM'de sakız uyarısı: Sakız ve iç tüzük çiğnenmez!

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 'Genç Osman' oyununda sakız çiğnemesi TBMM’de yaşanan çarpıcı bir anekdotu gündeme taşıdı.

16 Nisan 2011 03:00

 

 



Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 'Genç Osman' oyununda sakız çiğnemesi TBMM’de yaşanan çarpıcı bir anekdotu gündeme taşıdı.



38 saatlik görüşme maratonuyla bir rekora imza atılan '8 yıllık kesintisiz eğitim' yasasında bir milletvekilinin sakız çiğnemesi genel kurul salonuna damgasını vurmuştu. Tarihi oturumu yöneten Uluç Gürkan, tiyatro ile gündeme gelen sakız olayını T24'e anlattı:





Erdoğan Toprak’tan ‘sakız’ notu



"8 Yıllık Temel Eğitimin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde oturumu yönettim. Erdoğan Toprak’tan bir not geldi. Yasaya muhalefet eden partilerden, bir eski bakanın genel kurul salonunda sakız çiğnediğine işaret etti.



Baktım, hakikaten yakışıksız bir manzaraydı. Kırmadan uyarmam gerektiğini düşündüm.  Aklıma İzmir'de bir trafik kazasında kaybettiğimiz TBMM eski başkanvekillerinden Yılmaz Hocaoğlu'nn bir sözü geldi.





Bir iç tüzük bir de sakız çiğnenmez



Rahmetli Hocaoğlu’nun da adını anarak Genel Kurul Salonu'na , "Burada iki şey çiğnenmez. Biri iç tüzük.  Öteki sakız" dedi. Bunu duyunca milletvekilleri arasında gülüşmeler yükseldi.  Eski bakan sakızı yutmak zorunda kaldı".



  

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