TBMM'de 'palalı saldırgan' tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda, Taksim'de palalı saldırı ve sonrasında sorumluların serbest bırakılması konuşuldu. AKP'den yanıt olarak, "beraberce mücadele edelim" açıklaması geldi.

Yılmaz, palalarla kadın, çocuk demeden insanların üzerine saldırıldığını, polisin en ufak önlem almadığını söyledi.

Polisler hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını isteyen Yılmaz, "Saldırganlar serbest bırakılıyor. Bundan sonra herkes eline sopayı, satırı, bıçağı alacak, sonra koruma altına alınacak, öyle görünüyor. Vatandaşları birbirine kırdırmaya çalışıyorsunuz. Böyle devam ederseniz, ülkeyi iç savaşa doğru sürüklemeye çalışıyorsunuz" görüşünü savundu.

Akagün'ün sözlerine AKP milletvekilleri tepki gösterdi. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Dün sanki o palalı saldırgan AK Partiliymiş gibi bir davranışa maruz kaldık. İlgili kişi gözaltına alındı, bizimle ilgisi olmadığı anlaşıldı. Hala ısrarla, dün bu ithamlarda bulunanların, bu ithamlardan dolayı bizden özür dilemeleri gerekirken, bugün mahkeme niye serbest bıraktı diye yine bizi suçluyorlar.

Hukuksuzluk varsa takipçisi olmalıyız. Ama neden ısrarla AK Parti'yi, bizleri bir şeylerin tarafı yapmaya çalışıyorsunuz. Sizlerden şunu beklerdik; bu milletin bu kadar yanındaysanız, eylemcilere karşı TOMA'lara durmak yerine, esnafın, araçları yakılanlara karşı eylemcilere karşı durmalıydınız. Bu kadar yer yakıldı, yıkıldı, birşey söylemediniz; bir tane ne idüğü belirsiz palalı, sizleri bu kadar tahrik etti. Biz de karşıyız, hukuki mücadeleyi hep beraber verelim. Neden, kim serbest bırakmış, gerekçesi neymiş beraberce soralım."

Yeniden söz alan Yılmaz, saldırganların soruşturulmadan serbest bırakıldığını ileri sürerek, bunun yargının siyasallaştırılmasından kaynaklandığını iddia etti. Yılmaz, "Sizin suçunuz, yargının siyasallaştırılmasını sağlamanız" dedi.

Tartışmanın ardından CHP'nin madde önergesi kabul edilmedi.