Meclis Başkanı seçim süreci başladı

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Başkanlığı için seçim süreci takvimi bugün başladı. Adaylar, 28 Haziran Cuma günü gece yarısına kadar başvuruda bulunabilecek. 2 Temmuz Salı günü Meclis Genel Kurulunda seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimlerin ilk turunda 367 aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek en güçlü adaylar arasında. Nimet Baş, Hayati Yazıcı, Burhan Kuzu’nun da adları geçiyor.

TBMM, sadece başkanını değil başkanlık divanını da seçecek. AKP 28, CHP 26 Haziran’da guruplarının önüne sandık koyacak. Başkanvekilleri ve grup başkanvekillikleri ve katip üye adayları belli olacak. TBMM, 2 Temmuz’da başkanını seçtikten sonra isterse, başkanlık divanı seçimlerini de yapabiliyor.