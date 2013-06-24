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Meclis Başkanı seçim süreci başladı

TBMM Meclis Başkanlığı için seçim süreci başladı

24 Haziran 2013 13:43

Hülya Karabağlı
Ankara
 
TBMM  Başkanlığı  için seçim süreci takvimi bugün başladı. Adaylar,  28 Haziran Cuma günü gece yarısına kadar başvuruda bulunabilecek. 2 Temmuz Salı günü Meclis Genel Kurulunda seçim yapılacak. Gizli oyla  yapılacak seçimlerin  ilk turunda  367 aranacak.  Üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. TBMM Başkanı  Cemil Çiçek  en güçlü adaylar  arasında.  Nimet Baş,  Hayati  Yazıcı,  Burhan Kuzu’nun da  adları geçiyor.  
 
TBMM, sadece  başkanını değil başkanlık divanını  da seçecek.   AKP 28,  CHP 26 Haziran’da  guruplarının  önüne sandık koyacak.  Başkanvekilleri ve grup başkanvekillikleri  ve katip üye adayları belli olacak.  TBMM, 2 Temmuz’da başkanını  seçtikten sonra  isterse, başkanlık  divanı seçimlerini de yapabiliyor. 
      
 

 

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