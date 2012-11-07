TBMM'de kürsü işgali kavga çıkardı!

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Görüşmeler sırasındaki tartışma üzerine kürsüyü işgal eden MHP'li ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelerde, MHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. AK Parti ile MHP'li milletvekilleri arasında kavga çıkması üzerine, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, oturuma ara verdi.

Usul tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bir önceki usul tartışmasında konuşmacı olarak isminin yazılmasına rağmen söz hakkı verilmediğini belirtti. Tanal, tasarının İçişleri değil Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, tasarıda birleştirilen kanun teklifleri ile ilgili usul tartışması açılmasını talep eti. Başkanvekili Yakut, usul tartışması açtı.

CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, yapılan düzenlemenin kamu bütçesine etkisinin tasarıda yer alması, bunun için de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Başkanvekili Yakut'un tutumunu da eleştiren Günaydın, ''Bizden yukarıda oturuyor olmanız, mimari yapının sonucudur, başka bir şey değil'' dedi. Yakut ise ''Kompleksiniz niye anlaşılmadı '' dedi.

Kamer Genç, tasarıda 9 kanun teklifinin birleştirildiğini, ancak komisyon raporunda Hükümet tasarısının esas alındığını, bunun İçtüzüğe aykırı olduğunu ifade etti.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da söz konusu kanun tekliflerinin dikkate alınmadığını, raporun geri çekilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeniden görüşülmesi gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, tasarının ''bölgecilik ve kırsal rant paylaşımı'' tasarısı olduğunu öne sürdü. Güler de tasarının geri çekilmesini istedi.

Başkanvekili Yakut, konuşmaların ardından tutumunda bir değişiklik olmayacağını belirterek, tasarının tümü üzerinde ilk konuşmacı olarak BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nu kürsüye davet etti. Zenderlioğlu kürsüye gelirken MHP'li milletvekilleri raporla ilgili iddiaların sonuçlanmadığını, usule ilişkin itirazlarının sürdüğünü belirterek Yakut'a tepki gösterdi. Bu sırada MHP ve CHP milletvekilleri sıralara vurarak Yakut'a karşı tepki gösterdi.

Daha sonra MHP'li milletvekilleri, Başkanlık Divanı önünde toplanarak itirazlarını sürdürdü. Sadık Yakut, tasarıyı geri çekmek gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Kimsenin konuşmasına herhangi bir sınır da koymadığını anlatan Yakut, İçtüzük çerçevesinde görevini yaptığını vurguladı. Yakut, Divan Başkanlığı önünde toplanan milletvekillerine, konuşmacıya müsaade etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu arada AK Parti'li milletvekilleri alkışlarla MHP'ye tepki gösterdi.

Kürsü işgali kavgası

MHP'nin itirazları devam ederken Yakut, Zenderlioğlu'na konuşmasına başlayabileceğini, aksi halde ikinci konuşmacıyı kürsüye davet edeceğini söyledi.

Zenderlioğlu'nun kürsüye gelmemesi üzerine Yakut, AK Parti Antalya Milletvekili Menderes Türel'i davet etti. Türel kürsüye yaklaşırken önce MHP'li Günal kürsüye geldi. Ardından diğer MHP milletvekilleri de kürsüye gelerek, kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri de kürsü önünde toplandı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki partinin milletvekilleri arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Yakut, oturuma ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

Aranın ardından, tasarı üzerindeki görüşmelere geçildi.